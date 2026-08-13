Economia Rusiei a revenit pe creștere, dar experții avertizează: „Dacă va începe mobilizarea, va fi sfârșitul”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 17:05

Economia Rusiei a revenit pe creștere în al doilea trimestru al anului, după ce s-a contractat la începutul lui 2026, însă economiștii avertizează că avansul rămâne dependent de cheltuielile militare și de veniturile temporar mai mari din petrol.

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