Tragedie în Grecia: un adolescent de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Era în vacanță cu familia

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 aug. 2026, 16:58

O vacanță în Grecia s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Irlanda. Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața pe insula Kimolos, după ce ar fi fost electrocutat în timp ce făcea duș într-o locuință închiriată de familie. Poliția verifică instalația electrică a imobilului și încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul.

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