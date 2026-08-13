Tragedie în Grecia: un adolescent de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Era în vacanță cu familia

O vacanță în Grecia s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Irlanda. Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața pe insula Kimolos, după ce ar fi fost electrocutat în timp ce făcea duș într-o locuință închiriată de familie. Poliția verifică instalația electrică a imobilului și încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul.
Adolescentul a murit în timp ce făcea duș
Tragedia a avut loc pe insula Kimolos, în Marea Egee, unde adolescentul irlandez se afla împreună cu părinții săi pentru o vacanță.
Potrivit primelor informații furnizate de autorități, tânărul s-ar fi prăbușit în timp ce se afla sub duș. Polițiștii suspectează că acesta ar fi suferit un șoc electric provocat de o defecțiune a instalației electrice din locuința închiriată.
Un reprezentant al poliției a declarat că decesul pare să fi survenit aproape instantaneu în urma electrocutării.
„A murit în duș în urma unui șoc electric. Se pare că a existat o problemă la instalația electrică”, a explicat acesta, potrivit informațiilor apărute în presa irlandeză.
Anchetatorii verifică instalația electrică a locuinței
După producerea tragediei, autoritățile elene au solicitat intervenția unui specialist pentru a examina instalația electrică a imobilului.
Investigația se concentrează în special asupra vechimii și stării cablurilor, dar și asupra sistemului de protecție al instalației, arată The Sun. Locuința ar fi o clădire veche, iar surse apropiate anchetei susțin că instalația electrică ar fi fost modernizată ultima dată în jurul anului 1970.
Un element care a atras atenția anchetatorilor este faptul că imobilul avea, totuși, un certificat electric valabil.
Autoritățile urmează să verifice dacă instalația respecta toate standardele de siguranță și dacă sistemele de protecție puteau întrerupe alimentarea cu energie electrică în cazul apariției unei defecțiuni.
Familia adolescentului, devastată de tragedie
Moartea tânărului a provocat o puternică emoție în comunitatea locală. Familia era cunoscută în Kimolos, unde revenea în mod regulat.
Potrivit unui polițist citat de presa irlandeză, părinții adolescentului aveau legături strânse cu insula, iar mama băiatului era originară din Kimolos.
„Erau foarte iubiți în Kimolos, veneau aici în mod regulat. Au legături cu Grecia”, a declarat reprezentantul autorităților.
Localnicii au transmis, la rândul lor, mesaje de compasiune familiei îndoliate. Unul dintre aceștia a descris tragedia drept un eveniment extrem de greu de acceptat.
Ce urmează să stabilească ancheta
Cazul este în continuare investigat, iar autoritățile încearcă să determine cu exactitate cauza decesului. O examinare medico-legală urmează să ofere informații suplimentare despre mecanismul morții.
Una dintre ipotezele analizate este că adolescentul ar fi suferit un stop cardiac în urma șocului electric.
Anchetatorii trebuie să stabilească și dacă eventualele probleme ale instalației electrice au avut legătură directă cu decesul și dacă au existat deficiențe care ar fi putut fi prevenite.