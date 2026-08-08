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Social· 1 min citire
Un tânăr de 21 de ani s-a electrocutat după ce ar fi atins un stâlp în Constanța
Poliția
Un tânăr de 21 de ani din Tulcea a ajuns la spital după ce ar fi fost electrocutat în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce ar fi atins un stâlp de iluminat stradal din municipiul Constanța. Polițiștii au deschis un dosar penal și au anunțat autoritățile locale pentru remedierea problemei.
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