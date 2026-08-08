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Un tânăr de 21 de ani s-a electrocutat după ce ar fi atins un stâlp în Constanța

Poliția

Poliția

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 16:45

Un tânăr de 21 de ani din Tulcea a ajuns la spital după ce ar fi fost electrocutat în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce ar fi atins un stâlp de iluminat stradal din municipiul Constanța. Polițiștii au deschis un dosar penal și au anunțat autoritățile locale pentru remedierea problemei.

Polițiștii din Constanța au fost sesizați sâmbătă dimineață, după ce un tânăr de 21 de ani, din Tulcea, a ajuns la spital și a declarat că a fost electrocutat.

Tânărul, transportat la spital după incident

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, incidentul s-ar fi produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3:20. Tânărul le-ar fi spus polițiștilor că se afla pe scările din zona străzii Mircea cel Bătrân și se îndrepta spre plajă când a pus mâna pe un stâlp de iluminat public.

Bărbatul ar fi suferit o electrocutare și a fost transportat ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au luat legătura cu reprezentanții administrației publice locale pentru verificarea și remedierea situației semnalate.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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