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Social· 2 min citire
Copiii săraci ai României, uitați de autorități. Mulți nu au nici încălțări și muncesc cu ziua
Publicat8 aug. 2026, 14:26
SursăRealitatea PLUS
Tot mai mulți copii din România cresc în familii care nu își permit nici măcar lucrurile de bază. Unii nu au haine și încălțăminte potrivite pentru a merge la școală. Alții muncesc de la vârste mici și visează să plece în străinătate pentru a-și ajuta părinții. În locul telefoanelor sau vacanțelor, acești copii își doresc mâncare, haine și o viață mai bună, potrivit Realitatea PLUS.
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