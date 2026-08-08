Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Copiii săraci ai României, uitați de autorități. Mulți nu au nici încălțări și muncesc cu ziua

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 14:26
SursăRealitatea PLUS

Tot mai mulți copii din România cresc în familii care nu își permit nici măcar lucrurile de bază. Unii nu au haine și încălțăminte potrivite pentru a merge la școală. Alții muncesc de la vârste mici și visează să plece în străinătate pentru a-și ajuta părinții. În locul telefoanelor sau vacanțelor, acești copii își doresc mâncare, haine și o viață mai bună, potrivit Realitatea PLUS.

Merge în șlapi pentru că familia nu își permite încălțăminte

Un băiat povestește că familia sa nu are bani pentru haine și încălțăminte. Copilul este nevoit să meargă în șlapi, inclusiv atunci când trebuie să plece de acasă. Mama sa a încercat să îi cumpere încălțăminte, însă a fost nevoită să folosească banii pentru mâncare. Femeia spală de mână hainele copiilor și încearcă să le asigure strictul necesar.

„Nu avem cu ce să ne îmbrăcăm și nu avem cu ce să ne încălțăm. Mama nu are posibilitatea să îmi cumpere încălțăminte. A vrut să îmi ia, dar nu a putut, pentru că trebuie să cumpere mâncare. Este greu să trăiești la țară, iar noi ne dorim o viață mai bună”, a povestit băiatul.

La 13 ani vrea să plece la muncă în Germania

Un alt copil, în vârstă de 13 ani, spune că se gândește deja să plece la muncă în Germania. Băiatul vrea să câștige bani și să își ajute părinții. El muncește și acum în gospodărie și cară lemne pentru a obține bani. O parte din ceea ce câștigă îi oferă mamei, iar restul îl păstrează pentru a-și cumpăra haine.

Copilul spune că unii colegi îi amintesc că este sărac și că provine dintr-un sat cu multe lipsuri. Nu a fost niciodată la mare, iar o astfel de călătorie a rămas pentru el doar un vis. Părinții săi lucrează ocazional și cresc animale, însă nu au bani pentru o vacanță. Băiatul povestește că mama îi spune adesea că nu îi poate oferi nici măcar 10 sau 20 de lei și că a văzut-o uneori plângând.

„Vreau să plec la muncă în Germania, ca să îmi ajut părinții și să câștig bani. Muncesc și acum la pământ și car lemne. O parte din bani i-o dau mamei, iar cu restul îmi cumpăr haine de la piață. Nu am fost niciodată la mare și mă întreb dacă voi ajunge vreodată acolo”, a spus copilul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

copii saraci romania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe