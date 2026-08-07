Zeci de pepeni, aruncați în mijlocul drumului. „Au preferat să-i arunce decât să-și vândă munca pe nimic!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 21:39

Un videoclip publicat pe rețelele de socializare surprinde o cantitate impresionantă de pepeni sparți, aruncați în mijlocul unui drum. Imaginile au generat numeroase comentarii, iar părerile celor care le-au văzut au fost împărțite.

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