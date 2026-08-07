Zeci de pepeni, aruncați în mijlocul drumului. „Au preferat să-i arunce decât să-și vândă munca pe nimic!”

Un videoclip publicat pe rețelele de socializare surprinde o cantitate impresionantă de pepeni sparți, aruncați în mijlocul unui drum. Imaginile au generat numeroase comentarii, iar părerile celor care le-au văzut au fost împărțite.
„Au preferat să-i arunce decât să-i vândă pe nimic”
Autorul clipului susține că agricultorii au ales să distrugă recolta în loc să accepte un preț pe care îl consideră umilitor.
„30 de bani pe kg?! Au preferat să-i arunce în drum decât să-și vândă munca pe nimic!”, a scris acesta în descrierea imaginilor publicate pe rețelele de socializare.
În filmare se pot vedea pepeni sparți și împrăștiați pe jos, într-o scenă care a atras rapid atenția utilizatorilor din mediul online.
Mulți au sărit în apărarea fermierilor
O parte dintre cei care au comentat imaginile spun că gestul este expresia disperării în care au ajuns agricultorii, obligați să accepte prețuri foarte mici pentru munca depusă.
„Ati foat vreodata la cules de Pepeni ca sa înțelegeți ce implica?
Mai degraba dai bani de pomana in loc a.i culege si a.i da de pomana”, a scris unul dintre utilizatori.
Alții spun că pepenii puteau ajunge la oameni care aveau nevoie de ei
Nu toți cei care au urmărit imaginile au fost însă de acord cu decizia fermierului. Numeroși internauți au considerat că recolta ar fi putut fi donată în loc să fie distrusă.
„Ce au câștigat daca i-au distrus? Oare porcii si păsările nu i-ar fi mancat? Dar oamenii din spital, azil, case de copii? Sau lasati in sat, pe marginea drumului?”, a comentat o persoană.
O altă opinie exprimată în mediul online a mers în aceeași direcție.
„corect ați menționat, mai multă lume mulțumită ar fi fost sa le adus in centrul localității, fiecare își luau sa manînce, la sigur avea sa aducă mai mult folos si bucurie”.
Imaginile continuă să fie distribuite pe rețelele de socializare, unde dezbaterea este departe de a se fi încheiat. În timp ce unii văd în acest gest un semnal de alarmă privind situația fermierilor, alții consideră că distrugerea unei cantități atât de mari de hrană nu poate fi justificată, indiferent de prețul oferit pentru recoltă.