Topul orașelor din România unde aerul condiționat consumă cel mai mult. Canicula crește factura la curent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 19:22

Valul de căldură care a cuprins România îi determină pe tot mai mulți oameni să folosească aerul condiționat pentru perioade îndelungate. Cu toate acestea, consumul aparatului poate varia semnificativ de la un oraș la altul. Diferențele nu sunt influențate doar de temperaturile ridicate, ci și de nivelul de umiditate, gradul de încălzire al clădirilor și numărul zilelor consecutive cu vreme caniculară. În anumite zone, utilizarea zilnică a aerului condiționat poate crește factura la energie electrică cu peste 250-300 de lei pe lună.

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