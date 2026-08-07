Topul orașelor din România unde aerul condiționat consumă cel mai mult. Canicula crește factura la curent

Valul de căldură care a cuprins România îi determină pe tot mai mulți oameni să folosească aerul condiționat pentru perioade îndelungate. Cu toate acestea, consumul aparatului poate varia semnificativ de la un oraș la altul. Diferențele nu sunt influențate doar de temperaturile ridicate, ci și de nivelul de umiditate, gradul de încălzire al clădirilor și numărul zilelor consecutive cu vreme caniculară. În anumite zone, utilizarea zilnică a aerului condiționat poate crește factura la energie electrică cu peste 250-300 de lei pe lună.
București, printre orașele cu cel mai mare consum
Capitala este una dintre zonele în care aerul condiționat funcționează cel mai intens în timpul verii. Temperaturile depășesc frecvent 38-40°C, iar asfaltul, clădirile și traficul creează fenomenul de „insulă de căldură urbană”, ceea ce înseamnă că și după apus temperatura rămâne ridicată.
În multe apartamente orientate spre sud sau aflate la ultimul etaj, aparatul funcționează chiar și 10-12 ore pe zi. Un aparat de 12.000 BTU consumă, în medie, între 0,8 și 1,2 kWh pe oră, astfel că utilizarea timp de 10 ore zilnic poate însemna aproximativ 240-360 kWh pe lună. La un preț al energiei de aproximativ 1,3 lei/kWh, costul suplimentar poate ajunge la 310-470 de lei.
Craiova și Drobeta-Turnu Severin, printre cele mai fierbinți orașe
Sud-vestul României înregistrează în fiecare vară unele dintre cele mai ridicate temperaturi din țară. În Craiova și Drobeta-Turnu Severin, maximele de 39-41°C nu mai sunt o raritate.
Aici, aerul condiționat trebuie să răcească permanent aerul foarte fierbinte din exterior, iar aparatul funcționează aproape fără pauză în orele de după-amiază. Consumul este ridicat mai ales în locuințele slab izolate sau cu ferestre mari orientate spre soare.
Constanța și litoralul, unde umiditatea face diferența
Deși temperaturile de pe litoral sunt adesea mai mici decât în sudul țării, umiditatea ridicată face ca senzația de disconfort să fie mai mare. Aerul condiționat nu răcește doar încăperea, ci elimină și umezeala din aer. Acest proces solicită mai mult compresorul și poate crește timpul de funcționare al aparatului.
De aceea, un apartament din Constanța poate avea un consum apropiat de unul din București, chiar dacă temperatura exterioară este cu două-trei grade mai scăzută.
Timișoara și Arad, veri tot mai fierbinți
Vestul țării a devenit în ultimii ani una dintre cele mai afectate regiuni de valurile de căldură. Temperaturile depășesc frecvent 37-38°C, iar nopțile tropicale nu permit răcirea locuințelor.
În aceste condiții, multe familii aleg să lase aerul condiționat pornit inclusiv în timpul nopții, ceea ce duce la un consum semnificativ mai mare față de perioadele cu temperaturi normale.
Brașov și Sibiu, unde consumul este mai redus
În orașele situate la altitudini mai mari, precum Brașov sau Sibiu, temperaturile extreme sunt mai rare, iar nopțile sunt considerabil mai răcoroase.
Mulți locuitori folosesc aerul condiționat doar câteva ore pe zi sau chiar deloc, preferând aerisirea locuinței dimineața și seara. În aceste condiții, consumul lunar poate fi de două-trei ori mai mic decât în orașele din sud.
Cum poți reduce consumul fără să renunți la confort
Specialiștii recomandă setarea aparatului la 25-26°C, nu la 20-21°C. Fiecare grad în minus poate crește consumul cu aproximativ 5-8%. De asemenea, închiderea jaluzelelor în timpul zilei, izolarea ferestrelor și curățarea periodică a filtrelor ajută aparatul să funcționeze mai eficient. O altă măsură importantă este evitarea pornirii și opririi repetate a aparatului, deoarece consumul este mai mare la fiecare repornire.
În contextul actual, în care România traversează o perioadă de caniculă extremă și autoritățile fac apel la reducerea consumului de energie în intervalul de vârf, folosirea eficientă a aerului condiționat poate însemna atât facturi mai mici, cât și o presiune redusă asupra sistemului energetic național, potrivit sursei.