Un șofer de ambulanță a oprit în timpul unei misiuni ca să-și cumpere un pepene. Pacientul, un copil bolnav, nevoit să aștepte în mașină VDEO

Un incident petrecut în județul Bacău a stârnit un val de reacții după ce un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a fost surprins făcând o oprire neașteptată în timpul transportului unui copil către spital. În loc să își continue deplasarea spre unitatea medicală, șoferul ambulanței a tras pe dreapta și a coborât pentru a cumpăra pepeni de la o tarabă de pe marginea drumului.
Întreaga scenă a fost filmată chiar din ambulanță de mama copilului, care îl însoțea în drum spre spital. Revoltată de ceea ce se întâmpla în timp ce fiul ei avea nevoie de îngrijiri medicale, femeia a cerut explicații echipajului și a făcut imaginile publice.
Mama copilului a filmat întreaga scenă
Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, ambulanța și-a întrerupt deplasarea în timpul misiunii, iar șoferul a coborât din autospecială pentru a cumpăra pepeni de la un comerciant aflat pe marginea drumului.
În tot acest timp, copilul transportat către spital și mama acestuia au rămas în ambulanță, așteptând reluarea drumului către unitatea medicală.
Filmarea realizată de femeie s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare și a atras numeroase reacții, mulți internauți criticând comportamentul echipajului aflat în misiune.
DSU a trimis o echipă de control la Ambulanța Bacău
După apariția imaginilor, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat și a anunțat că va efectua un control la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău.
Inspectorii urmează să stabilească în ce condiții s-a produs incidentul și dacă au fost respectate obligațiile profesionale și procedurile care reglementează transportul pacienților.
Reprezentanții instituției au precizat că toate circumstanțele vor fi analizate, iar în funcție de concluziile verificărilor vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.
„Ca urmare a imaginilor apărute în spațiul public, din care rezultă că un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău ar fi oprit pentru efectuarea unor cumpărături în timp ce transporta un pacient către o unitate medicală, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat și va dispune efectuarea unui control prin trimiterea unei echipe de inspecție la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău.
Echipa de inspecție va verifica toate circumstanțele în care s-a produs acest incident, precum și respectarea obligațiilor profesionale și a procedurilor operaționale aplicabile.
Verificările au ca scop stabilirea cu exactitate a situației de fapt, iar în funcție de concluziile acestora vor fi dispuse măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile legale.
Departamentul pentru Situații de Urgență tratează cu maximă seriozitate orice situație care poate afecta siguranța pacienților sau încrederea cetățenilor în serviciile de urgență și reafirmă că activitatea personalului din cadrul serviciilor de urgență trebuie să se desfășoare cu respectarea strictă a normelor legale, profesionale și deontologice.”