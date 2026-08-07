Un șofer de ambulanță a oprit în timpul unei misiuni ca să-și cumpere un pepene. Pacientul, un copil bolnav, nevoit să aștepte în mașină VDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 19:11

Un incident petrecut în județul Bacău a stârnit un val de reacții după ce un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a fost surprins făcând o oprire neașteptată în timpul transportului unui copil către spital. În loc să își continue deplasarea spre unitatea medicală, șoferul ambulanței a tras pe dreapta și a coborât pentru a cumpăra pepeni de la o tarabă de pe marginea drumului.

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