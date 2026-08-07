Încă o lună de restricții la Praid. Autoritățile au prelungit starea de alertă

Publicat 7 aug. 2026, 16:18 Sursă Agerpres

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Praid a hotărât, vineri, prelungirea cu încă 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul comunei, din 8 august până în 6 septembrie, în contextul situației de urgență generate de inundarea, anul trecut, a salinei din localitate.

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