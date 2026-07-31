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Mediu· 1 min citire
Situație critică în Banat, incendiile de vegetație se extind. Pe lângă elicopterele Black Hawk, au fost suplimentate forțele de pompieri – VIDEO
Incendii de vegetație în munții Banatului
Publicat31 iul. 2026, 17:39
Actualizat31 iul. 2026, 17:43
Două incendii de vegetație uscată și pășune împădurită au izbucnit vineri în zona localităților Sichevița și Berzasca, județul Caraș‑Severin. Focul se manifestă în multiple focare, cu risc de extindere către fondul forestier, iar condițiile meteo – temperaturi ridicate și vânt – favorizează propagarea rapidă.
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