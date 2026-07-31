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Situație critică în Banat, incendiile de vegetație se extind. Pe lângă elicopterele Black Hawk, au fost suplimentate forțele de pompieri – VIDEO

Incendii de vegetație în munții Banatului

Incendii de vegetație în munții Banatului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 17:39
Actualizat31 iul. 2026, 17:43

Două incendii de vegetație uscată și pășune împădurită au izbucnit vineri în zona localităților Sichevița și Berzasca, județul Caraș‑Severin. Focul se manifestă în multiple focare, cu risc de extindere către fondul forestier, iar condițiile meteo – temperaturi ridicate și vânt – favorizează propagarea rapidă.

Flăcările au mistuit deja zeci de hecater de pășune și vegetație, iar riscul ca focul să intre în păduri este tot mai mare. Pentru stingerea incendiilor acționează pompieri militari, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sichevița și lucrători ai Ocolului Silvic Berzasca, cu o autospecială de primă intervenție și două microbuze, potrivit presei locale (VIDEO).

Două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație, echipate cu sistem de găleți pentru alimentare directă din Dunăre, efectuează aruncări cu apă, iar pentru suplimentarea efectivelor terestre au fost mobilizate echipaje de la Detașamentele de Pompieri Reșița și Caransebeș.

Misiunea este în dinamică, iar forțele de intervenție acționează pentru a împiedica extinderea flăcărilor către fondul forestier, într‑un moment în care riscul de incendii de vegetație este ridicat în toată zona de sud‑vest a țării. Astfel de incendii s-au produs și în anii trecuți, afectând suprafețe însemnate.

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