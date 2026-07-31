Disperarea fermierilor: pepenii de Dăbuleni au ajuns hrană pentru păsări

Publicat 31 iul. 2026, 08:51 Actualizat 31 iul. 2026, 08:54 Sursă Realitatea PLUS

Cunoscuții pepeni de Dăbuleni au devenit hrană pentru ciori. Zeci de tone de pepeni putrezesc pe câmpurile din Dolj, după ce kilogramul a ajuns să coste doar 30 de bani, direct de la producător. Prețul s-a prăbușit de 10 ori în ultimele două luni, astfel că fermierii nu-și mai pot scoate nici măcar cheltuielile cu culesul.

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