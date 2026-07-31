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Mediu· 1 min citire

Disperarea fermierilor: pepenii de Dăbuleni au ajuns hrană pentru păsări

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat31 iul. 2026, 08:51
Actualizat31 iul. 2026, 08:54
SursăRealitatea PLUS

Cunoscuții pepeni de Dăbuleni au devenit hrană pentru ciori. Zeci de tone de pepeni putrezesc pe câmpurile din Dolj, după ce kilogramul a ajuns să coste doar 30 de bani, direct de la producător. Prețul s-a prăbușit de 10 ori în ultimele două luni, astfel că fermierii nu-și mai pot scoate nici măcar cheltuielile cu culesul.

Fermierii care lasă pepenii să se strice pe câmp

Așa arată acum rodul unei munci care, în mai puțin de două luni, s-a transformat în hrană pentru păsări. Tone de pepeni sunt abandonați pe câmp din cauza faptului că fermierii sunt îngenuncheați de importuri sau de piața samsarilor care au acces să vândă produsele peste tot.

Kilogramul de pepene verde se vinde angro cu doar 30 de bani. Prețul a scăzut de cel puțin 10 ori față de începutul sezonului, astfel că mulți producători au renunțat să mai culeagă marfa și au abandonat-o în câmp.

Fără bani în buzunar și epuizați de căldură, oamenii își petrec zilele sub umbre improvizate și veghează marfa pe care speră să o vândă înainte să fie compromisă de soare.

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