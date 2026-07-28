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Mediu· 2 min citire
Alertă cod portocaliu la Salina Praid, după înregistrarea unor microseisme. Ce se întâmplă în subteran
Imaginile aeriana cu efectul inundatiilor
Este din nou stare de alertă extremă la Salina Praid, la mai bine de u an de la indunatiile decastatare din subetarn, care au distrus practic exploarea sării. Societatea Națională SALROM a instituit cod portocaliu de alertă, după ce în ultimel zile s-au înregistrat microvibrații, care por sufera o surpare în adâncuri. Măsura este preventivă, iar populația nu este evacuată.
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