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Alertă cod portocaliu la Salina Praid, după înregistrarea unor microseisme. Ce se întâmplă în subteran

Imaginile aeriana cu efectul inundatiilor

Imaginile aeriana cu efectul inundatiilor

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 20:31

Este din nou stare de alertă extremă la Salina Praid, la mai bine de u an de la indunatiile decastatare din subetarn, care au distrus practic exploarea sării. Societatea Națională SALROM a instituit cod portocaliu de alertă, după ce în ultimel zile s-au înregistrat microvibrații, care por sufera o surpare în adâncuri. Măsura este preventivă, iar populația nu este evacuată.

Microvibrații și creșterea salinității pârâului Corund

Specialiștii au raportat o creștere a salinității pârâului Corund și mai multe microvibrații detectate de INCDFP, însă intensitatea lor este în scădere.

Aceste microvibrații sunt compatibile cu procese de redistribuire a tensiunilor în masivul de sare. Acest tip de manifestare nu indică, în sine, producerea unei prăbușiri, a transmis Salrom într-un comunicat.

Cod portocaliu preventiv, fără evacuare

Compania a precizat că magnitudinea evenimentelor seismice a depășit pragul codului galben, motiv pentru care s-a trecut la alertă portocalie, însă aceasta "are caracter preventiv și permite autorităților să intensifice monitorizarea.”

Verificările la suprafață, inclusiv cele realizate cu drone, nu au indicat modificări ale reliefului sau semne de instabilitate.

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Salina a fost afectată de inundațiile din 2025

Situația actuală vine după inundațiile severe din 2025, când pârâul Corund a pătruns în galeriile vechi ale minei, ducând la închiderea zonei turistice.

Specialiștii avertizează că vechea mină rămâne într-o stare critică, iar riscul unor cedări subterane nu este exclus.

La un an de la dezastrul ecologic, Salina Praid se află tot în stare de alertă

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