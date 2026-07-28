Panică în Ploiești: o tornadă s-a format deasupra orașului

Un fenomen meteorologic rar a atras atenția locuitorilor din Ploiești în cursul zilei de marți, 28 iulie 2026. O pâlnie de tornadă s-a conturat pe cer, coborând dintr-un nor de furtună și oferind un spectacol impresionant, surprins în imagini de mai mulți localnici din diferite zone ale orașului.
Fenomen spectaculos surprins deasupra Ploieștiului
Mai multe fotografii și înregistrări video distribuite pe rețelele sociale arată o formațiune îngustă de nori, asemănătoare unei pâlnii, care s-a format în timpul unei furtuni deasupra municipiului Ploiești.
Coloana de nor, vizibilă pe fundalul unui cer puternic încărcat, a atras imediat atenția oamenilor, care au imortalizat momentul din diverse cartiere ale orașului. Imaginile au devenit rapid virale, stârnind numeroase reacții și întrebări despre natura fenomenului.
Ce reprezintă, de fapt, o pâlnie de tornadă
Meteorologii explică faptul că fenomenul observat este cunoscut sub denumirea de pâlnie de tornadă sau funnel cloud. Acesta reprezintă un vârtej de aer care se dezvoltă sub un nor de furtună, fără să atingă însă suprafața solului.
O astfel de formațiune apare în condiții de instabilitate atmosferică accentuată, atunci când mase de aer cu temperaturi și umiditate diferite interacționează, favorizând dezvoltarea curenților puternici de aer.
Specialiștii subliniază că doar în momentul în care acest vârtej ajunge până la sol și antrenează praf, resturi sau alte materiale poate fi considerat o tornadă propriu-zisă.
Apariția pâlniei de tornadă vine după mai multe zile marcate de vreme severă în județul Prahova.
În ultima perioadă, Administrația Națională de Meteorologie a emis succesiv avertizări de cod galben pentru regiune, care au vizat vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Aceste condiții atmosferice au creat mediul favorabil dezvoltării unor fenomene spectaculoase, precum cel observat marți deasupra Ploieștiului.
Nu au fost raportate pagube
Până în prezent, autoritățile nu au anunțat existența unor incidente sau pagube provocate de fenomenul meteorologic.
Deși imaginile au creat impresia unei tornade, specialiștii precizează că astfel de pâlnii de nor apar periodic în sezonul cald și, în majoritatea cazurilor, nu ajung să atingă solul, motiv pentru care nu produc efecte distructive.
Fenomenul rămâne însă unul spectaculos și relativ rar întâlnit, fiind o dovadă a instabilității atmosferice care poate caracteriza lunile de vară în România.