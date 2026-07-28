Panică în Ploiești: o tornadă s-a format deasupra orașului

Publicat 28 iul. 2026, 15:07 Sursă Realitatea PLUS

Un fenomen meteorologic rar a atras atenția locuitorilor din Ploiești în cursul zilei de marți, 28 iulie 2026. O pâlnie de tornadă s-a conturat pe cer, coborând dintr-un nor de furtună și oferind un spectacol impresionant, surprins în imagini de mai mulți localnici din diferite zone ale orașului.

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