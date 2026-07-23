Cutremur puternic într-o zonă neașteptată din SUA. Cel mai mare seism din ultimii 120 de ani i-a zguduit pe americani

Un cutremur cu magnitudinea 5,0 a lovit regiunea Texas Panhandle, fiind cel mai puternic seism înregistrat aici în ultimii peste 120 de ani. Mișcarea telurică a fost resimțită în mai multe state.
Cel mai mare seism din ultimii 120 de ani a zguduit Texas Panhandle
Un cutremur cu magnitudinea 5,0 a surprins locuitorii din sudul Statelor Unite, zguduind o regiune în care astfel de fenomene sunt extrem de rare, arată New York Post. Seismul, produs în Texas Panhandle, este considerat cel mai puternic înregistrat în zonă în ultimii peste 120 de ani, potrivit specialiștilor americani.
Mișcarea tectonică a fost resimțită pe o arie extinsă, iar numeroși oameni au povestit că au fost treziți din somn de zguduiturile puternice.
Cel mai puternic seism din regiune din anul 1900
Cutremurul s-a produs joi dimineață, la ora locală 5:21, în regiunea Texas Panhandle. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), seismul a avut magnitudinea 5,0 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 5,6 kilometri.
Conform datelor publicate de presa americană, acesta reprezintă cel mai puternic cutremur înregistrat în această zonă din anul 1900 și doar al patrulea seism cu magnitudinea de cel puțin 4,0 consemnat în ultimele peste 12 decenii.
Epicentrul a fost localizat la aproximativ 37 de kilometri de orașul Spearman, o comunitate cu aproape 2.800 de locuitori.
Cutremurul a fost resimțit în mai multe state
Deși epicentrul s-a aflat într-o zonă rurală din Texas, undele seismice au fost resimțite la sute de kilometri distanță.
Locuitorii din Amarillo au simțit puternic mișcarea pământului, iar efectele cutremurului au fost raportate inclusiv în Oklahoma City și în orașul Tulsa, din statul Oklahoma.
Extinderea ariei în care seismul a fost perceput i-a surprins chiar și pe specialiști, având în vedere caracterul neobișnuit al unui astfel de fenomen în această regiune.
Localnicii au fost treziți din somn
La scurt timp după producerea cutremurului, rețelele sociale au fost inundate de mesaje ale oamenilor care au descris momentele de panică.
„L-am simțit! M-a trezit din somn!”, a scris un locuitor din zonă.
Un alt utilizator a mărturisit, în glumă, că inițial a crezut că zgomotul și mișcarea au fost provocate de animalul său de companie.
„Am crezut că pisica a sărit din pat!”, a comentat acesta.
Alți localnici au spus că au simțit vibrațiile, însă la început nu au fost convinși că este vorba despre un cutremur.
Până în acest moment, autoritățile americane nu au anunțat existența unor victime sau pagube materiale provocate de seism.