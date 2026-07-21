Pompierii ridică bariere din saci cu nisip în Bușteni înainte de codul roșu de inundații. Autoritățile se pregătesc pentru noi viituri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 iul. 2026, 17:49

Autoritățile din județul Prahova au intensificat măsurile de prevenție în stațiunea Bușteni, după ce hidrologii au emis o avertizare de Cod Roșu de inundații și viituri rapide. Pompierii montează preventiv saci cu nisip în zonele afectate de viitura de la sfârșitul săptămânii trecute, pentru a limita eventualele pagube provocate de noile fenomene meteorologice.

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