Pompierii ridică bariere din saci cu nisip în Bușteni înainte de codul roșu de inundații. Autoritățile se pregătesc pentru noi viituri

Autoritățile din județul Prahova au intensificat măsurile de prevenție în stațiunea Bușteni, după ce hidrologii au emis o avertizare de Cod Roșu de inundații și viituri rapide. Pompierii montează preventiv saci cu nisip în zonele afectate de viitura de la sfârșitul săptămânii trecute, pentru a limita eventualele pagube provocate de noile fenomene meteorologice.
Saci cu nisip în zonele vulnerabile din Bușteni
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat că echipele aflate deja în teren au început încărcarea și amplasarea sacilor cu nisip în punctele considerate cu risc ridicat de inundații.
Printre zonele vizate se află stația de Telecabină din Bușteni și Bulevardul Libertății, locuri unde, în cazul unor ploi torențiale și al scurgerilor de pe versanți, există pericolul producerii unor noi viituri.
Potrivit reprezentanților ISU, măsura a fost stabilită împreună cu autoritățile locale, în încercarea de a reduce impactul fenomenelor hidrologice prognozate pentru următoarele ore.
Cod Roșu de inundații în Prahova și Dâmbovița
Hidrologii au emis o avertizare de Cod Roșu de inundații și viituri rapide, valabilă în județele Prahova și Dâmbovița, în intervalul marți, ora 03:00 – miercuri, la prânz.
Specialiștii avertizează că sunt așteptate scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie, formarea de viituri rapide pe râurile mici, precum și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibilitatea depășirii cotelor de apărare și apariției unor inundații locale.
Recomandările autorităților pentru populație
În contextul riscului ridicat de inundații, autoritățile le recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să evite zonele expuse fenomenelor hidrologice.
Printre măsurile de siguranță transmise populației se numără:
evitarea deplasărilor în apropierea râurilor, torenților și văilor;
neîncercarea traversării drumurilor acoperite de apă;
evitarea podurilor și a zonelor în care nivelul apei poate crește rapid;
respectarea indicațiilor transmise de autorități și echipele de intervenție.
Bușteni încă se recuperează după viitura devastatoare
Avertizarea vine la doar câteva zile după inundațiile severe care au afectat Valea Prahovei.
Duminică, o viitură puternică formată pe versanții Munților Bucegi a provocat distrugeri importante în Bușteni, unde zeci de gospodării au fost inundate, mai multe autoturisme au fost avariate, iar circulația pe DN1 a fost blocată timp de mai multe ore.
Probleme similare au fost înregistrate și luni, când acumulările de apă au dus la restricționarea traficului pe DN1 în zona localităților Comarnic și Nistorești. De asemenea, localitățile Breaza și Adunați s-au numărat printre cele mai afectate de efectele ploilor torențiale.
Autoritățile rămân în alertă și monitorizează permanent evoluția situației, fiind pregătite să intervină dacă avertizările meteorologice și hidrologice se vor confirma.