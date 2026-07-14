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Valurile de căldură și seceta extremă vor transforma țările sărace într-un iad climatic - STUDIU

Poluarea globală (grafică ilustrativă)

Poluarea globală (grafică ilustrativă)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 20:54
Actualizat14 iul. 2026, 20:55

Un nou studiu internațional avertizează că episoadele simultane de caniculă și secetă – numite extreme hot‑dry – se intensifică rapid din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră. Cercetarea arată că, dacă politicile climatice nu se schimbă, peste 2 miliarde și jumătate de oameni ar putea fi expuși acestor fenomene severe până la finalul secolului. Valurile de căldură și seceta extremă vor lovi cel mai puternic țările sărace, mai arată studiu, semnat, printre alții, și de o cercetătoare româncă.

Țările care au poluat cel mai puțin vor suferi cel mai mult din cauza schimbărilor climatice, arată un studiu publicat în Geophysical Research Letters, semnat și de cercetătoarea Monica Ioniță, potrivit Romanian Science Digest. De exemplu, la o creștere a temperaturii medii globale cu 2,7 grade Celsius, aproape o treime din populația globului, adică 2,6 miliarde de oameni, ar trăi în zone lovite simultan de căldură extremă și secetă.

Cine a poluat cel mai puțin va suferi cel mai mult din cauza schimbărilor climatice

Autorii subliniază că riscurile nu sunt distribuite egal. „Este de așteptat ca națiunile insulare tropicale să fie afectate de cele mai severe creșteri”, arată studiul, iar țările cu venituri mici, deși contribuie cel mai puțin la emisiile globale, vor fi afectate cel mai puternic.

Analiza arată că frecvența acestor episoade va crește de 2,4 ori, iar durata lor se poate prelungi de până la 2,7 ori față de prezent. Zonele cele mai expuse sunt America Centrală și de Sud, sudul Europei, Africa și Asia de Sud.

Efectul risipei unora este devastator pentru alții

Poate cel mai de impact element al studiului îl constituie ilustrarea efectelor prin care poluarea generată de consumul în exces al unora îi afectează pe alții.

La nivel global, emisiile cumulate pe durata vieții a 3–4 persoane pot expune o altă persoană unor condiții de vreme extremă.

În cazul Statelor Unite, este suficient ca unul sau doi cetățeni să aibă un consum excesiv pentru a afecta o persoană.

Cercetătorii cer politici climatice urgente și echitabile, avertizând că, fără măsuri ferme, peste jumătate din populația planetei ar putea fi expusă acestor extreme până în 2100.

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