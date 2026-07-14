Valurile de căldură și seceta extremă vor transforma țările sărace într-un iad climatic - STUDIU

Publicat 14 iul. 2026, 20:54 Actualizat 14 iul. 2026, 20:55

Un nou studiu internațional avertizează că episoadele simultane de caniculă și secetă – numite extreme hot‑dry – se intensifică rapid din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră. Cercetarea arată că, dacă politicile climatice nu se schimbă, peste 2 miliarde și jumătate de oameni ar putea fi expuși acestor fenomene severe până la finalul secolului. Valurile de căldură și seceta extremă vor lovi cel mai puternic țările sărace, mai arată studiu, semnat, printre alții, și de o cercetătoare româncă.

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