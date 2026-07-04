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„Lacul care fierbe”: Colibița, spectacol rar după scăderea bruscă a temperaturii - VIDEO

Lacul Cobilița (foto: Marius Rus)

Lacul Cobilița (foto: Marius Rus)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 09:13

Fenomen spectaculos pe lacul Colibița, cunoscut drept "marea de la munte", după scăderea bruscă a temperaturii aerului. Luciul de apă a fost acoperit de abur gros, creând impresia că lacul „fierbe”.

Temperatura aerului a coborât rapid la 14°C, în timp ce apa lacului a rămas la aproximativ 24°C. Diferența de 10 grade a generat evaporare intensă, fenomen rar întâlnit în această zonă montană și vizibil doar în condiții meteo extreme.

Fenomenul a durat câteva minute, suficient pentru a transforma Colibița într-un decor aproape cinematic.

Specialiștii explică faptul că astfel de momente apar atunci când aerul rece întâlnește apa caldă, iar evaporarea se produce instantaneu. Contrastul termic ridicat este specific perioadelor de instabilitate atmosferică și poate genera imagini spectaculoase, dar perfect naturale.

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