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Mediu· 1 min citire
„Lacul care fierbe”: Colibița, spectacol rar după scăderea bruscă a temperaturii - VIDEO
Lacul Cobilița (foto: Marius Rus)
Fenomen spectaculos pe lacul Colibița, cunoscut drept "marea de la munte", după scăderea bruscă a temperaturii aerului. Luciul de apă a fost acoperit de abur gros, creând impresia că lacul „fierbe”.
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