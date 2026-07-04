„Lacul care fierbe”: Colibița, spectacol rar după scăderea bruscă a temperaturii - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 09:13

Fenomen spectaculos pe lacul Colibița, cunoscut drept "marea de la munte", după scăderea bruscă a temperaturii aerului. Luciul de apă a fost acoperit de abur gros, creând impresia că lacul „fierbe”.

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