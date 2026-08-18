Realitatea.NET
Mediu· 1 min citire

Un rezervor important de apă, la cel mai mic nivel din istorie

Lacul Powell

Lacul Powell

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat18 aug. 2026, 21:07
SursăRealitatea PLUS

Al doilea cel mai mare rezervor de apă din SUA a scăzut la cel mai mic nivel din istoria sa. Lacul Powell este o sursă de apă și electricitate pentru milioane de oameni din vestul țării. Autoritățile se tem că, dacă seceta va continua, nivelul apei va scădea până la pragul critic de la care hidrocentrala nu va mai putea produce energie.

Lacul Powell seacă. Americanii sunt în alertă

Secarea lacului Powell este doar cel mai recent semn al crizei alarmante în care se află Râul Colorado, afectat de seceta extremă. Acum e la aproximativ aproximativ 9 metri distanță până la nivelul la care barajul nu va mai putea produce energie hidroelectrică.

Acest record negativ vine la nouă zile după ce Lacul Mead, aflat în aval și cel mai mare rezervor de apă al SUA, a atins cel mai mic nivel al său de când a fost umplut în urmă cu nouă decenii. Scăderea fără precedent a acestor întinderi vaste de apă, care se tot reduc de peste 20 de ani, scoate în evidență starea critică a râului Colorado care le alimentează.

Americanii spun despre acest lac că este ca un „cont în bancă”, care poate fi accesat atunci în vremuri de secetă pentru a trimite resurse în aval către orașe, ferme și afaceri. În prezent, experții nu cred că există riscul ca oamenii să rămână fără apă la robinet.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Lacul Powell secetaseceta sua

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Mediu

Mai Multe