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Mediu· 1 min citire
Un rezervor important de apă, la cel mai mic nivel din istorie
Lacul Powell
Publicat18 aug. 2026, 21:07
SursăRealitatea PLUS
Al doilea cel mai mare rezervor de apă din SUA a scăzut la cel mai mic nivel din istoria sa. Lacul Powell este o sursă de apă și electricitate pentru milioane de oameni din vestul țării. Autoritățile se tem că, dacă seceta va continua, nivelul apei va scădea până la pragul critic de la care hidrocentrala nu va mai putea produce energie.
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