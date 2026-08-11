Cazare gratuită în Grecia pentru iubitorii de pisici. O insulă oferă cazare și mic dejun celor care acceptă să îngrijească felinele

O oportunitate neobișnuită îi așteaptă pe iubitorii de animale care își doresc să petreacă o perioadă pe o insulă din Grecia. Organizația Syros Cats caută voluntari dispuși să aibă grijă de pisicile abandonate, iar în schimb le oferă cazare gratuită și mic dejun. Programul presupune însă un program de lucru de cinci ore pe zi, șase zile pe săptămână.
Inițiativa se desfășoară pe insula Syros, una dintre insulele Ciclade, și este destinată persoanelor care vor să combine o experiență într-o destinație mediteraneană cu activitățile de voluntariat dedicate protecției animalelor.
Potrivit informațiilor prezentate despre program, înscrierile pentru următoarea etapă urmează să înceapă în septembrie 2026, arată Il Messaggero.
Ce presupune voluntariatul la Syros Cats
Persoanele selectate trebuie să fie pregătite să se implice zilnic în activitățile de la adăpost. Programul este de cinci ore pe zi, timp de șase zile pe săptămână, ceea ce înseamnă că voluntarii au o zi liberă pentru a se bucura de insulă și de împrejurimi.
Printre responsabilitățile voluntarilor se numără hrănirea pisicilor și schimbarea regulată a apei. De asemenea, aceștia trebuie să curețe litierele, să igienizeze cuștile și să mențină în ordine spațiile comune ale adăpostului.
Voluntarii pot participa și la administrarea medicamentelor pentru animalele care urmează tratamente, însă această activitate se desfășoară sub supravegherea membrilor echipei.
O parte importantă a programului este dedicată și interacțiunii cu felinele. Joaca și timpul petrecut alături de pisici fac parte din activitățile zilnice, în special pentru animalele care au nevoie de socializare.
În plus, voluntarii pot fi implicați în spălarea păturilor, vaselor și a altor obiecte utilizate în adăpost.
Ce primești în schimb pentru munca depusă
Unul dintre principalele avantaje ale programului este faptul că voluntarii nu trebuie să plătească pentru cazare.
Organizatorii pun la dispoziție o cameră privată într-o locuință împărțită cu alți voluntari. În pachet este inclus și micul dejun, iar participanții beneficiază de acces la utilități de bază, precum apă, electricitate și internet.
În plus, fiecare voluntar are o zi liberă în fiecare săptămână, pe care o poate folosi pentru a descoperi insula Syros, plajele, localitățile și obiectivele turistice din zonă.
Ce cheltuieli trebuie să suporte voluntarul
Deși cazarea și micul dejun sunt asigurate, experiența nu este complet gratuită.
Participanții trebuie să își plătească transportul până în Grecia și retur, precum și călătoria până pe insula Syros. În cazul deplasării din Grecia continentală sau de pe o altă insulă, costul feribotului este suportat tot de voluntar.
Prânzul, cina și celelalte mese nu sunt incluse în program. De asemenea, voluntarii trebuie să își achite cheltuielile personale, cumpărăturile, excursiile și transportul local.
O altă condiție menționată este existența unei asigurări internaționale pe durata șederii.
Cine poate aplica la programul Syros Cats
Nu oricine poate deveni voluntar. Candidații trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să poată comunica în limba engleză, aceasta fiind necesară pentru colaborarea cu echipa și cu ceilalți participanți.
Este necesară și o condiție fizică bună, deoarece activitățile presupun muncă zilnică în adăpost, curățenie, manipularea obiectelor și îngrijirea animalelor.
Cea mai importantă cerință rămâne însă disponibilitatea de a lucra cu pisici și răbdarea necesară pentru îngrijirea unor animale care pot avea nevoi speciale.
Înscrierile pentru program, în septembrie 2026
Syros Cats este un proiect dedicat protecției pisicilor și este implicat în activități de salvare și îngrijire a animalelor din zona Cicladelor.
Organizația anunță pe platformele sale informații despre programele de voluntariat și perioadele de înscriere.
Persoanele interesate să afle detalii despre următoarea sesiune și despre modalitatea de aplicare pot consulta site-ul oficial Syros Cats, unde sunt publicate condițiile și informațiile actualizate.
Pentru cei care iubesc pisicile, programul poate fi o modalitate neobișnuită de a petrece timp în Grecia, combinând o experiență pe insula Syros cu o activitate concretă în sprijinul animalelor.