Cazare gratuită în Grecia pentru iubitorii de pisici. O insulă oferă cazare și mic dejun celor care acceptă să îngrijească felinele

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 aug. 2026, 23:14

O oportunitate neobișnuită îi așteaptă pe iubitorii de animale care își doresc să petreacă o perioadă pe o insulă din Grecia. Organizația Syros Cats caută voluntari dispuși să aibă grijă de pisicile abandonate, iar în schimb le oferă cazare gratuită și mic dejun. Programul presupune însă un program de lucru de cinci ore pe zi, șase zile pe săptămână.

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