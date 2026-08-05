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Lifestyle· 1 min citire
Sărbătoarea zilei 5 august: Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, cinstit de Biserică
sarbatoare 5 august
Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, cunoscut și sub numele de Hozevitul, este cinstit de Biserica Ortodoxă în fiecare an, la 5 august. Acesta a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 20 iunie 1992, fiind înscris în rândul sfinților sub numele de Sfântul Ioan Iacob cel Nou de la Neamț (Hozevitul).
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