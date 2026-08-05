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Sărbătoarea zilei 5 august: Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, cinstit de Biserică

sarbatoare 5 august

sarbatoare 5 august

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 07:25

Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, cunoscut și sub numele de Hozevitul, este cinstit de Biserica Ortodoxă în fiecare an, la 5 august. Acesta a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 20 iunie 1992, fiind înscris în rândul sfinților sub numele de Sfântul Ioan Iacob cel Nou de la Neamț (Hozevitul).

Sfântul Ioan Iacob s-a născut la 23 iulie 1913, în satul Crăiniceni, pe malul Prutului, în actualul județ Botoșani, într-o familie de țărani credincioși. Părinții săi, Maxim și Ecaterina Iacob, l-au botezat cu numele Ilie, deoarece cu puțin timp înainte fusese sărbătorit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul.

Copilăria sa a fost marcată de numeroase încercări. Mama sa a murit la doar șase luni după nașterea lui, iar Ilie a fost crescut de bunica sa. În toamna anului 1916 și-a pierdut și tatăl, căzut în război. După moartea bunicii, în 1924, copilul a fost luat în grija unchiului său, Alecu Iacob, fratele mai mare al tatălui.

Primele clase le-a urmat în satul natal, după care și-a continuat studiile la Gimnaziul din Lipcani-Hotin și la Liceul din Cozmeni-Cernăuți, unde și-a desăvârșit pregătirea înainte de a îmbrățișa viața monahală.

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