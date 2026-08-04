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Lifestyle· 2 min citire

Cele trei zodii primesc tot ce și-au dorit ASTĂZI. Astrele le-au deschis ușa spre noroc

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 19:07

Vești excelente pentru trei zodii din horoscop. Astăzi, astrele le deschid ușa spre noroc, iar configurația astrală formată de opoziția dintre Marte și Lilith le aduce oportunități neașteptate, șansa de a-și vedea împlinite dorințe mai vechi și începutul unei perioade favorabile pe plan personal și financiar. Pentru acești nativi, ziua de 4 august poate marca un moment de cotitură, în care lucrurile încep să se așeze în favoarea lor.

Leu

Pentru Leu, ziua de 4 august vine cu un impuls de energie pozitivă mult așteptat. Sătui de perioadele de îndoială și de lipsă de speranță, nativii acestei zodii simt cum totul începe să se schimbe. Opoziția Marte-Lilith le arată clar că starea de spirit contează enorm: o simplă schimbare de perspectivă poate dărâma barierele dintre ei și șansele care îi așteaptă.

În plus, prezența Soarelui și a lui Jupiter chiar în zodia Leului amplifică această energie norocoasă, transformând 4 august într-o zi memorabilă pentru cei născuți sub acest semn.

Balanță

Anul acesta nu a fost ușor pentru Balanță, iar simplul fapt că nativii acestei zodii au reușit să reziste spune multe despre puterea lor interioară. Acum, însă, vine momentul schimbării. Balanțele caută constant semne că lucrurile se vor îmbunătăți, iar pe 4 august, sub influența acestui transit, aceste semne devin evidente peste tot în jurul lor.

Este o zi în care speranța revine, iar starea de spirit pozitivă declanșează un lanț de evenimente favorabile. Pentru Balanță, acest moment marchează începutul unei noi etape, plină de fericire și noroc.

Săgetător

Cu Lilith poziționată chiar în zodia lor, nativii Săgetător resimt cel mai intens efectele acestei opoziții cu Marte. Ziua de 4 august le aduce exact tipul de claritate de care aveau nevoie: le arată precis ce trebuie lăsat în urmă pentru ca norocul să își facă loc.

Este momentul în care Săgetătorii aleg să renunțe definitiv la tot ce îi trăgea în jos și își stabilesc intenții clare pentru sănătate, prosperitate și fericire. Iar, conform astrologiei, gândirea pozitivă susținută în această perioadă atrage și mai mult noroc în viața lor, potrivit sursei.

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