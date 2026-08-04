Cele trei zodii primesc tot ce și-au dorit ASTĂZI. Astrele le-au deschis ușa spre noroc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 19:07

Vești excelente pentru trei zodii din horoscop. Astăzi, astrele le deschid ușa spre noroc, iar configurația astrală formată de opoziția dintre Marte și Lilith le aduce oportunități neașteptate, șansa de a-și vedea împlinite dorințe mai vechi și începutul unei perioade favorabile pe plan personal și financiar. Pentru acești nativi, ziua de 4 august poate marca un moment de cotitură, în care lucrurile încep să se așeze în favoarea lor.

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