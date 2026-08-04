Sărbătoarea zilei 4 august: Sfinții Șapte Tineri din Efes – mărturisitori ai credinței și ai Învierii

Sfinții Șapte Tineri din Efes – Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin – au fost ostași în timpul împăratului Deciu (249–251), perioadă marcată de persecuții împotriva creștinilor. Refuzând să participe la un festival păgân, ei au rămas statornici în credință și s-au rugat lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor creștinilor care îndurau chinuri din pricina credinței.
După ce au fost denunțați înaintea împăratului, cei șapte s-au refugiat într-o peșteră. Aflând unde se ascund, Deciu a poruncit ca intrarea în peșteră să fie zidită, pentru ca tinerii să piară prin foame și lipsă de aer.
Doi creștini, Teodor și Rufin, au dorit ca jertfa lor să nu fie uitată. Ei au consemnat viața și mărturisirea celor șapte pe două plăci de plumb, pe care le-au așezat lângă pietrele ce închideau intrarea în peșteră.
Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, tinerii nu au murit, ci au fost cuprinși de un somn minunat care a durat aproape două sute de ani.
În vremea împăratului Teodosie, când în Biserică existau dispute cu privire la învierea morților, împăratul s-a rugat stăruitor lui Dumnezeu să-i descopere adevărul. Răspunsul a venit în chip minunat: câțiva păstori au îndepărtat piatra care închidea peștera pentru a o folosi la construirea unui zid pentru staulul oilor. Atunci, cei șapte tineri s-au trezit din somnul lor îndelungat, iar această minune a întărit credința multora în învierea morților.
După trezire, Iamvlih a mers în cetate pentru a cumpăra pâine, având asupra sa monede din vremea împăratului Deciu. A rămas uimit când a văzut semnul Sfintei Cruci la porțile și clădirile orașului, pe care aproape că nu îl mai recunoștea. Negustorul care a primit monedele a crezut că tânărul descoperise o comoară, deoarece banii purtau chipul unui împărat de mult apus. În urma cercetărilor, oamenii au ajuns la peșteră, unde au găsit și plăcile de plumb ce istoriseau viața celor șapte. Astfel, toți au înțeles că minunea era adevărată și au slăvit pe Dumnezeu.
Auzind despre această întâmplare, împăratul Teodosie a venit la Efes și s-a închinat înaintea sfinților.
La o săptămână după minunata lor trezire, cei șapte tineri au trecut la Domnul, adormind din nou, de această dată în așteptarea Învierii de Obște. Împăratul a dorit să le așeze trupurile în racle de aur, însă sfinții i s-au arătat în vis și i-au cerut să fie lăsați în peștera în care adormiseră pentru prima dată.
Tot astăzi, Biserica face pomenirea:
Aducerii moaștelor Cuvioasei Mucenițe Evdochia;
Sfântului Mucenic Tatuil;
Sfântului Sfințit Mucenic Cosma Etolianul.
Mâine este pomenit Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț.
Sursă: CrestinOrtodox.ro