Porsche va elimina aproximativ 9.000 de locuri de muncă până în 2035. Gigantul auto accelerează restructurarea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 08:51

Constructorul german de automobile de lux Porsche va reduce aproape o cincime din forța sa de muncă până în 2035, ceea ce înseamnă desființarea a aproximativ 9.000 de locuri de muncă. Decizia face parte din programul amplu de restructurare al grupului Volkswagen, care încearcă să facă față scăderii cererii, dificultăților de pe piața chineză și concurenței tot mai puternice din industria auto.

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