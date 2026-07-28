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Economie· 1 min citire
Scumpirile nu se opresc: El Niño poate reduce recoltele, iar prețurile alimentelor ar putea exploda
Fenomenul El Nino
Publicat28 iul. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS
Experții avertizează că inflația ar putea crește din nou din cauza fenomenului El Niño și a scumpirii petrolului. Asta înseamnă că prețurile la alimente și alte produse de bază ar putea continua să urce și mai mult, notează Realitatea PLUS.
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