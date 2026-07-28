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Economie· 1 min citire

Scumpirile nu se opresc: El Niño poate reduce recoltele, iar prețurile alimentelor ar putea exploda

Fenomenul El Nino

Fenomenul El Nino

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS

Experții avertizează că inflația ar putea crește din nou din cauza fenomenului El Niño și a scumpirii petrolului. Asta înseamnă că prețurile la alimente și alte produse de bază ar putea continua să urce și mai mult, notează Realitatea PLUS.

El Niño este un fenomen climatic care apare atunci când apele din Oceanul Pacific se încălzesc peste normal. Deși se produce la mii de kilometri distanță, efectele lui se simt în întreaga lume. Fenomenul poate provoca secetă severă în unele țări, ploi torențiale și inundații în altele, dar și valuri extreme de căldură. Toate aceste schimbări afectează agricultura și duc la recolte mai mici.

Când producția de cereale, legume sau fructe scade, oferta devine mai mică, iar prețurile cresc. În același timp, petrolul mai scump înseamnă costuri mai mari pentru transport, îngrășăminte și ambalaje. Toate aceste cheltuieli ajung, în final, să fie plătite de consumatori prin prețuri mai mari la raft.

Experții avertizează că, dacă El Niño va deveni unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii și prețurile la energie vor rămâne ridicate, inflația ar putea continua să crească și în 2027. Cele mai afectate vor fi țările în care alimentele ocupă o pondere mare din cheltuielile unei familii, însă efectele ar putea fi resimțite în întreaga lume, inclusiv în Europa.

 

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