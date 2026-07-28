Scumpirile nu se opresc: El Niño poate reduce recoltele, iar prețurile alimentelor ar putea exploda

Publicat 28 iul. 2026, 07:54 Sursă Realitatea PLUS

Experții avertizează că inflația ar putea crește din nou din cauza fenomenului El Niño și a scumpirii petrolului. Asta înseamnă că prețurile la alimente și alte produse de bază ar putea continua să urce și mai mult, notează Realitatea PLUS.

Distribuie articolul