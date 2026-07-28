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Economie· 1 min citire

Strigăt de ajutor: fermierii muncesc, alții încasează

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat28 iul. 2026, 09:00
Actualizat28 iul. 2026, 09:11
SursăRealitatea PLUS

Fermierii trag un semnal de alarmă și avertizează că dacă nu vor fi luate măsuri, tot mai multe ferme riscă să dispară. Laptele care pleacă de la ei cu doar un leu pe litru ajunge să coste în magazin, la raft, cel puțin 12 lei. Oamenii susțin că nu-și mai scot investiția, iar cheltuielile pentru menținerea fermelor sunt mult prea mari.

Laptele pleacă cu 1 leu și ajunge de zece ori mai scump pe raft

La stâna din inima munților, în Harghita, fermierul Costel Bondre explică faptul că în spatele fiecărui litru de lapte stau ore întregi de muncă, cheltuieli cu hrana animalelor, combustibilul, medicamentele și întreținerea fermei.

Cu toate acestea, veniturile obținute din vânzarea laptelui sunt tot mai mici, iar mulți crescători spun că lucrează la limita supraviețuirii.

Situația fermierilor este confirmată și de analize recente din sectorul lactatelor, care arată că fermele mici au o putere redusă de negociere în relația cu procesatorii și retailerii, iar costurile de producție depășesc adesea prețul primit pentru lapte.

În timp ce consumatorii plătesc tot mai mult pentru produsele lactate, producătorii avertizează că, fără măsuri de sprijin și o distribuție mai echitabilă a valorii pe lanțul alimentar, tot mai multe ferme riscă să dispară.

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