Strigăt de ajutor: fermierii muncesc, alții încasează

Publicat 28 iul. 2026, 09:00 Actualizat 28 iul. 2026, 09:11 Sursă Realitatea PLUS

Fermierii trag un semnal de alarmă și avertizează că dacă nu vor fi luate măsuri, tot mai multe ferme riscă să dispară. Laptele care pleacă de la ei cu doar un leu pe litru ajunge să coste în magazin, la raft, cel puțin 12 lei. Oamenii susțin că nu-și mai scot investiția, iar cheltuielile pentru menținerea fermelor sunt mult prea mari.

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