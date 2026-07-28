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Economie· 1 min citire
Strigăt de ajutor: fermierii muncesc, alții încasează
Publicat28 iul. 2026, 09:00
Actualizat28 iul. 2026, 09:11
SursăRealitatea PLUS
Fermierii trag un semnal de alarmă și avertizează că dacă nu vor fi luate măsuri, tot mai multe ferme riscă să dispară. Laptele care pleacă de la ei cu doar un leu pe litru ajunge să coste în magazin, la raft, cel puțin 12 lei. Oamenii susțin că nu-și mai scot investiția, iar cheltuielile pentru menținerea fermelor sunt mult prea mari.
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