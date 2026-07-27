Nazare avertizează înainte de publicarea raportului Fitch: „Nu exclud riscul retrogradării, încă există”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 17:46

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că riscul ca România să fie retrogradată de agențiile de rating nu a dispărut, deși autoritățile au prezentat argumente pentru păstrarea actualului calificativ. Iată o variantă de știre structurată.

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