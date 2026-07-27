Nazare avertizează înainte de publicarea raportului Fitch: „Nu exclud riscul retrogradării, încă există”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că riscul ca România să fie retrogradată de agențiile de rating nu a dispărut, deși autoritățile au prezentat argumente pentru păstrarea actualului calificativ. Iată o variantă de știre structurată.
Nazare: Riscul retrogradării României nu a dispărut. Miza raportului Fitch din această săptămână
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că România încă riscă o retrogradare din partea agențiilor de rating, deși Ministerul Finanțelor a transmis toate datele disponibile și susține că există argumente solide pentru menținerea actualului rating.
„Ministerul de Finanțe a prezentat toate datele pe care le avem la dispoziție, inclusiv ultima execuție, detaliat către toate agențiile de rating. Am prezentat argumente serioase pentru care România merită să-și mențină ratingul”, a afirmat Nazare, la Senat.
El a precizat că instituția a făcut „tot ce ține” de ea la nivel tehnic pentru a evita retrogradarea, însă nu exclude acest scenariu.
„Nu exclud acest risc, încă există. O să vedem raportul Fitch de săptămâna aceasta și raportul Moody's de săptămâna viitoare. Este foarte important raportul Fitch care se va publica în această săptămână”, a spus ministrul interimar.
Spațiul bugetar pentru salarizare, estimat la 888 miliarde de lei
Referindu-se la proiectul legii salarizării, Alexandru Nazare a arătat că poziția Ministerului Finanțelor a rămas aceeași ca în primăvară. Potrivit acestuia, Strategia fiscal-bugetară prevede pentru anul 2027 un spațiu de 8 miliarde de lei, iar orice necesar suplimentar de fonduri trebuie compensat.
„În condițiile în care este nevoie de sume suplimentare, acestea trebuie compensate. Că sunt 12, 11 sau 13, acestea trebuie compensate”, a declarat Nazare, adăugând că deciziile depind de execuția bugetară, dar și de măsurile care vor fi adoptate la rectificările bugetare.
Ministrul a subliniat că îndeplinirea jaloanelor privind salarizarea este legată de fonduri europene în valoare de 770 de milioane de euro, echivalentul a aproape 3,4 miliarde de lei. Dacă jalonul nu va fi îndeplinit, Guvernul va trebui să identifice măsuri pentru a acoperi penalitatea în bugetul anului 2026.
Penalități de aproape 9 milioane de euro pe zi în cazul magistraților
Nazare a vorbit și despre plata drepturilor magistraților, subliniind că problema este veche de mai mulți ani, iar impactul financiar este semnificativ.
Potrivit ministrului interimar, dacă decizia instanței va rămâne în vigoare, penalitățile se ridică la aproape 9 milioane de euro pe zi. Pentru comparație, el a menționat că penalitățile aferente contractului cu Pfizer sunt de circa 81.000 de euro zilnic.
„Cred că aici trebuie să ajungem la o soluție în care să eșalonăm într-un mod responsabil aceste sume pentru următorii ani”, a declarat Nazare.
El a insistat că o eventuală reeșalonare trebuie să țină cont de capacitatea statului de a include aceste cheltuieli în Strategia fiscal-bugetară, fără a produce dezechilibre majore de la un an la altul.