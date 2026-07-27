Expert în energie, despre majorarea prețurilor la pompă:”Românii să nu își facă stocuri. Nu există risc de penurie de carburanți”

Publicat 27 iul. 2026, 10:11 Actualizat 27 iul. 2026, 10:14 Sursă Realitatea PLUS

Dian Popescu, expert în energie, a declarat duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că prețurile carburanților vor crește în perioada următoare, însă a făcut apel la calm și i-a îndemnat pe români să nu își facă stocuri de benzină și motorină, avertizând că un astfel de comportament ar putea genera probleme de aprovizionare.

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