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Economie· 2 min citire

Transmisiune specială de la colosul intrat în faliment. Ana Maria Păcuraru: „Aici trebuiau să se nască patru nave de război pentru Armata Română”

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 13:37
SursăRealitatea PLUS

Jurnalista Ana Maria Păcuraru, de la Realitatea PLUS, a realizat o transmisiune specială de la Șantierul Naval Mangalia, unul dintre cele mai importante obiective industriale din România, aflat în prezent în faliment. Reportajul surprinde situația actuală a șantierului, unde activitatea este aproape inexistentă, în timp ce viitorul investiției și al angajaților depinde de licitația programată în zilele următoare.

Proiect de un miliard de euro, blocat după intrarea șantierului în faliment

„Sunt acum la Mangalia, la poarta Șantierului Naval, doi.

În spatele meu, tăcere, fier, beton și un vânt care mișcă o tablă ruginită. Aici trebuiau să se nască patru nave de război pentru Armata Română. Azi, nu se naște nimic.

Vin aici pentru un reportaj despre ceea ce se întâmplă cu acest șantier. Un proiect de un miliard de euro, finanțat prin Programul European SAFE, gândit să aducă Rheinmetall și patru nave militare exact aici, la Mangalia.

Doar că de doi ani de zile șantierul este în dificultate, a intrat oficial în faliment în luna aprilie.

Aproape o mie de angajați a fost anunțați că pleacă, iar mulți alții calificați, cu ani de zile de experiență, chiar au plecat deja spre alte orașe, alte locuri de muncă.

Miercuri, 29 iulie, la Green Court în București, va avea loc a doua licitație pentru vânzarea șantierului, după ce prima din iunie s-a încheiat fără niciun ofertant.

Nici măcar Rheinmetall, compania care oficialii românii au girat-o public luni la rând, nu s-a prezentat.

Și în tot acest timp, un lucru rămâne de spus limpede. Miniștrii vin, explică, își pasează dosarul unul altuia. Dar premierul Ilie Bolojan a promis personal, în februarie, la microfon, un memorandum de guvern care să salveze acest șantier.

Au trecut aproape șase luni de zile, șantierul este în continuare gol, în paragină, iar promisiunea aceea, deocamdată, la fel de tăcută ca locul din spatele meu.

Rămânem aici toată ziua, urmează imagini, interviuri și miercuri rezultatul licitației care ar putea decide soarta acestui șantier.”, a transmis Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS.

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