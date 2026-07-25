Transmisiune specială de la colosul intrat în faliment. Ana Maria Păcuraru: „Aici trebuiau să se nască patru nave de război pentru Armata Română”

Publicat 25 iul. 2026, 13:37 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalista Ana Maria Păcuraru, de la Realitatea PLUS, a realizat o transmisiune specială de la Șantierul Naval Mangalia, unul dintre cele mai importante obiective industriale din România, aflat în prezent în faliment. Reportajul surprinde situația actuală a șantierului, unde activitatea este aproape inexistentă, în timp ce viitorul investiției și al angajaților depinde de licitația programată în zilele următoare.

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