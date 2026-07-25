Dosar penal după doborârea dronei care a intrat în România. Acuzațiile grave pe care le fac procurorii

Publicat 25 iul. 2026, 07:46 Actualizat 25 iul. 2026, 07:49 Sursă Realitatea PLUS

Drona care a survolat 4 județe și a ajuns la peste 200 de kilometri în interiorul țării este una din cele folosite de Rusia în războiul din Ucraina. Este anunțul oficial făcut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

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