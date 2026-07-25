Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Dosar penal după doborârea dronei care a intrat în România. Acuzațiile grave pe care le fac procurorii
Publicat25 iul. 2026, 07:46
Actualizat25 iul. 2026, 07:49
SursăRealitatea PLUS
Drona care a survolat 4 județe și a ajuns la peste 200 de kilometri în interiorul țării este una din cele folosite de Rusia în războiul din Ucraina. Este anunțul oficial făcut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
Citește și
- 08:33Artistul căruia i s-au furat din casă haine de peste 7.000 de euro. Un escroc s-a dat drept polițist
- 18:19Fost secretar de stat din Ministerul Agriculturii, trimis în judecată. Ar fi pus „pile” pentru un apropiat
- 16:39Arest la domiciliu pentru cei trei directori din industria de armament. Decizia, luată de instanță în dosarul înaintat de DNA
- 13:17Imagini cu averile directorilor din industria de armament săltați de DNA. Unul dintre ei avea circa 500.000 de euro în casă – FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News