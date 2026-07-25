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Justitie· 2 min citire

Dosar penal după doborârea dronei care a intrat în România. Acuzațiile grave pe care le fac procurorii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 07:46
Actualizat25 iul. 2026, 07:49
SursăRealitatea PLUS

Drona care a survolat 4 județe și a ajuns la peste 200 de kilometri în interiorul țării este una din cele folosite de Rusia în războiul din Ucraina. Este anunțul oficial făcut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Aceștia susțin că este una de tip Shahed și subliniază că nu au fost puse în pericol vieți omenești sau bunuri, dar că au început o urmărire penală in rem. Infracțiunea din dosar este cea de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă. O parte dintre fragmentele dronei au fost găsite, însă ploile torențiale din ultimele ore au încetinit cercetările. Aparatul de zbor a fost doborât de o rachetă trasă de pe un avion F-16, pilotat de un român.

Urmărire penală deschisă după doborârea dronei

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au confirmat că drona doborâtă a fost de tip Shahed, de concepție iraniană. Acest model este folosit la scară largă de Rusia. O confirmare în acest sens vine și din partea autorităților de la Kiev.

Ministrul de Externe Andrii Sibiha transmite că Ucraina condamnă încălcarea spațiului aerian al României. „Rusia testează hotărârea Occidentului și pregătește terenul pentru noi acte de agresiune hibridă”, a scris oficialul. Mai mult, cere sancțiuni suplimentare pentru Moscova.

Drona a fost detectată de sistemul radar, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, după ce a pătruns în spațiul aerian național. Aceasta a urmat traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău. În toate județele care au fost tranzitate de dronă au fost emise mesaje RO-alert.

Un avion F-16 românesc a lansat o rachetă și a doborât drona deasupra unei zone agricole din apropierea localității Padina, județul Buzău.

Momentul a fost văzut și de localnicii îngroziți.

Un martor a ajutat la găsirea resturilor aparatului de zbor. Ulterior, a fost dus la poliție pentru audieri.

Resturi au fost găsite și în Brăila, însă acestea aparțin rachetei trase de unul dintre avioanele italiene care au interceptat inițial drona, însă fără succes.

Între timp, se caută celelalte resturi ale dronei căzute pe câmp.

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