ICCJ a amânat decizia privind restanțele salariale ale magistraților. Procesul are o miză de 5 miliarde de lei

Publicat 23 iul. 2026, 16:57 Actualizat 23 iul. 2026, 17:02 Sursă Agerpres

Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat joi, pentru data de 6 august, pronunțarea unei soluții definitive în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

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