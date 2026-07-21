Cultul lui Pomohaci. Cum s-a îmbogățit de pe urma enoriașilor?

Ies la iveală noi detalii din ancheta care îl vizează pe Cristian Pomohaci. Potrivit anchetatorilor, fostul preot, aflat în arest pentru violuri asupra unor minori, dar și trafic de substanțe interzise, și-ar fi drogat victimele înainte de abuzurile sexuale. Cum își ademenea Pomohaci victimele vedeți în materialul următor.
Ce se întâmpla în garajul lui Pomohaci?
Cristian Pomohaci, cântărețul de muzică populară care se află în arest la momentul actual, și-a creat, de-a lungul anilor, un cult format din mii de enoriași.
Cristian Pomohaci este cercetat pentru violuri asupra minorilor, dar și trafic de substanțe interzise. Potrivit procurorilor, artistul avea un mod de operare bine pus la punct: își droga victimele înainte de abuzurile sexuale. Anchetatorii susțin că astfel de fapte s-ar fi repetat pe parcursul mai multor ani. Într-o discuție interceptată de anchetatori în februarie 2026, cântărețul ar fi recunoscut că folosea droguri pentru a face față spectacolelor.
Pomohaci consuma droguri înainte de spectacole. Stenograme DIICOT
Cristian Pomohaci: Eu știi cum fac? Când urc pe scenă și îs foarte obosit și îmi trebuie energie sau când îs obosit...dar nu când conduc
Interlocutor: Nu-i bine...adică eu nu știu...așa cred...dependent...noi ăștia care...chiar facem să zicem o dată pe lună, de două ori pe lună, mai merge...
Cristian Pomohaci: De două ori pe lună îi mult, că devii dependent, să știi!
SURSA: Rechizitoriu DIICOT
O altă conversație din martie 2026 arată detalii despre consumul de droguri și despre vânzarea unei cantități pentru 400 de lei. Totodată, doi tineri ar fi recunoscut în fața procurorilor că au întreținut relații sexuale cu Pomohaci și că ar fi consumat împreună substanțe interzise. Pe unul dintre ei, artistul l-ar fi rugat chiar să-i procure el drogurile, pentru că rămăsese fără, mai spune DIICOT.
În același timp, Cristian Pomohaci este acuzat că ar fi obligat și trei minori să consume substanțe interzise. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit acasă la Pomohaci patru tipuri de droguri diferite, dar și două milioane de euro în numerar.
Specialiștii explică cum Pomohaci a strâns mii de adepți
Primele acuzații împotriva cântărețului de muzică populară au apărut în anul 2017. Potrivit acestora, Pomohaci i-ar fi făcut avansuri unui adolescent de 17 ani. Imediat ce dosarul care îl viza a ajuns pe masa procurorilor DIICOT, Cristian Pomohaci a fost chemat la sediul Arhiepiscopiei din Alba Iulia. Susținătorii săi s-au strâns, au cântat cântece bisericești și au spus rugăciuni mai bine de trei ore.
Peste 1.700 de enoriași au depus atunci un memoriu la Arhiepsicopia Ortodoxă din Alba Iulia prin care au solicitat sprijin pentru restabilirea adevărului. Specialiștii susțin că Pomohaci a fost un lider religios, care a creat un fenoment cu impact național. Astfel psihologii au explicat că oamenii au construit o fidelitate față de acesta atât pentru că îi apreciază calitățile spirituale, cât și pentru că i-au urmărit parcursul artistic.
Cristian Pomohaci a fost exclus din cadrul Bisericii Ortodoxe Române în urma scandalurilor uriașe, însă acesta și-a continuat activitatea și și-a ridicat Cântărețul de muzică populară organiza pentru adepții săi diferite ceremonii de dezlegare, așa cum le numea el.
Totul se petrecea în garajul unei case din satul Moșuni, situat în județul Mureș. Susținătorii săi apelau la ajutorul lui Pomohaci pentru diferite probleme. Localnicii povestesc că din curtea în care acesta se întâlnea cu enoriații se auzeau urlete. Primarul localității din acea perioadă a declarat că veneau apeoximativ 150 de mașini în fiecare noapte.
Oamenii erau întâmpinați de cea supranumită Maica Maria, căreia îi lăsau mii de lei înveliți în acatiste. Bani care ulterior ajungea la Cristian Pomohaci. Femeia fusese înainte funcționar bancar, până când s-a alăturat operațiunii halucinante prin care cântărețul de muzică populară s-a îmbogățit.
Ceea ce a declarat în cadrul anchetei, cum că, cele două milioane de euro provin din vânzarea unei case și bani de chirii și nunți, este o minciună gogonată.
El încasează lunar zeci de mii de euro din canoanele plătite de oameni. Are proprietăți cumpărate în Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite.
A făcut averea aceasta din necazul și din durerea oamenilor.