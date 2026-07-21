Cultul lui Pomohaci. Cum s-a îmbogățit de pe urma enoriașilor?

Publicat 21 iul. 2026, 20:04 Actualizat 21 iul. 2026, 20:09 Sursă Realitatea PLUS

Ies la iveală noi detalii din ancheta care îl vizează pe Cristian Pomohaci. Potrivit anchetatorilor, fostul preot, aflat în arest pentru violuri asupra unor minori, dar și trafic de substanțe interzise, și-ar fi drogat victimele înainte de abuzurile sexuale. Cum își ademenea Pomohaci victimele vedeți în materialul următor.

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