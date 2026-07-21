Cristian Pomohaci rămâne în arest încă 30 de zile. Noi acuzații și descoperiri la percheziții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 11:25

Cristian Pomohaci rămâne după gratii încă 30 de zile. Magistrații Tribunalului Mureș au decis prelungirea arestării preventive în dosarul în care fostul preot este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

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