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Justitie· 1 min citire

Cristian Pomohaci rămâne în arest încă 30 de zile. Noi acuzații și descoperiri la percheziții

Cristian Pomohaci (foto arhivă)

Cristian Pomohaci (foto arhivă)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 11:25

Cristian Pomohaci rămâne după gratii încă 30 de zile. Magistrații Tribunalului Mureș au decis prelungirea arestării preventive în dosarul în care fostul preot este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

Decizia vine la doar câteva săptămâni după ce Pomohaci a fost trimis în judecată într-un alt dosar de trafic de droguri, înregistrat pe 25 iunie la Tribunalul Târgu Mureș.

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Acuzațiile sunt extrem de grave: procurorii au descoperit droguri de mare risc în urma unor percheziții domiciliare, iar investigațiile au scos la iveală și alte suspiciuni penale. Într-un dosar separat, fostul preot este acuzat de agresiune sexuală și viol asupra unui minor, fapte care amplifică presiunea asupra anchetei.

La perchezițiile desfășurate în locuințele lui Pomohaci, anchetatorii au găsit sume uriașe de bani, în mai multe valute, totalizând peste 9 milioane de lei. Procurorii verifică acum proveniența acestor fonduri și posibila legătură cu activități ilegale.

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