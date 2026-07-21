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Justitie· 1 min citire
Cristian Pomohaci rămâne în arest încă 30 de zile. Noi acuzații și descoperiri la percheziții
Cristian Pomohaci (foto arhivă)
Cristian Pomohaci rămâne după gratii încă 30 de zile. Magistrații Tribunalului Mureș au decis prelungirea arestării preventive în dosarul în care fostul preot este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.
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