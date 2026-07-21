Lovitură grea pentru tabăra Bolojan. Curtea de Apel a respins cererea în procesul privind disputa din PNL

Publicat 21 iul. 2026, 16:00 Sursă Realitatea PLUS

Curtea de Apel București a respins marți apelul formulat de tabăra Bolojan împotriva deciziei Tribunalului București de a suspenda hotărârea privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua conducere.

Distribuie articolul