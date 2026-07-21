Lovitură grea pentru tabăra Bolojan. Curtea de Apel a respins cererea în procesul privind disputa din PNL

Curtea de Apel București a respins marți apelul formulat de tabăra Bolojan împotriva deciziei Tribunalului București de a suspenda hotărârea privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua conducere.
„Respinge apelul ca nefondat. Definitivă”, potrivit soluției pe scurt afișate pe portalul instanței.
De ce a anulat Tribunalul București Congresul lui Bolojan
Tribunalul București a anulat deciziile Congresului PNL de pe urma căruia Ilie Bolojan s-a înscăunat șef peste partid. Instanța a punctat o neregulă majoră: evenimentul a fost convocat în baza unui nou statut care nu a apucat să intre în vigoare.
Tribunalul București a publicat motivarea deciziei prin care a suspendat provizoriu toate hotărârile adoptate în cadrul Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie. Documentul instanței a scos la iveală o vulnerabilitate juridică majoră în organizarea evenimentului, oferind un câștig de cauză taberei conduse de Hubert Thuma, din care mai fac parte lideri de calibru precum Rareș Bogdan, Lucian Bode și Adrian Veștea.
Greșeala procedurală din PNL: Congres convocat în baza unui statut fantomă
Principalul argument pentru care magistratul a decis înghețarea tuturor hotărârilor PNL este unul strict procedural. Instanța a constatat că organizarea Congresului din 21 iunie s-a realizat în temeiul unor modificări ale Statutului partidului care nu erau aprobate și nici înregistrate oficial la Tribunalul București.
Conform legislației și normelor interne, conducerea PNL era obligată să convoace evenimentul respectând exclusiv prevederile Statutului din iulie 2025, cel aflat în vigoare din punct de vedere juridic.
Ce a descoperit instanța: Analizând comparativ Statutul PNL din iulie 2025 și proiectul de modificare din 2026, judecătorul a identificat diferențe majore de formă și fond la nivelul depunerii candidaturilor, modului de desfășurare a alegerilor interne și, mai ales, în ceea ce privește regimul de sancționare a membrilor.
Măsură de urgență pentru a opri epurările politice din partid
Decizia a fost pronunțată pe calea unei ordonanțe președințiale, o procedură juridică de urgență. Judecătorul a considerat necesară suspendarea actelor deoarece aplicarea lor imediată ar fi produs „consecințe juridice grave și iminente” împotriva reclamanților (Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu și Hubert Thuma), care riscau pierderea funcțiilor de conducere și excluderea definitivă din partid.
Instanța a subliniat că finalizarea procedurilor de excludere, aflate deja în derulare la momentul procesului, ar fi generat un impact negativ greu de reparat asupra statutului politic, juridic și moral al acestor lideri, privându-i de drepturile de a participa la viața internă a PNL sau de a activa în grupurile parlamentare.
Continuarea AICI.