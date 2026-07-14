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Sport· 1 min citire
Securitate sporită la Atlanta pentru semifinala de foc Anglia - Argentina
Cupa Mondială
Poliţia din Atlanta anunţă măsuri de securitate consolidate înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Anglia şi Argentina, programată miercuri după-amiază (15:00, ora locală, respectiv 22:00 în România).
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