Securitate sporită la Atlanta pentru semifinala de foc Anglia - Argentina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 20:09

Poliţia din Atlanta anunţă măsuri de securitate consolidate înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Anglia şi Argentina, programată miercuri după-amiază (15:00, ora locală, respectiv 22:00 în România).

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