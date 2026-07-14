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Sport· 1 min citire

Securitate sporită la Atlanta pentru semifinala de foc Anglia - Argentina

Cupa Mondială

Cupa Mondială

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 20:09

Poliţia din Atlanta anunţă măsuri de securitate consolidate înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Anglia şi Argentina, programată miercuri după-amiază (15:00, ora locală, respectiv 22:00 în România).

Autorităţile au precizat marţi că „personal şi resurse suplimentare sunt deja mobilizate şi vor continua să fie distribuite strategic în zona locurilor de desfăşurare a evenimentelor, pentru a garanta o experienţă sigură şi plăcută pentru toţi participanţii”.

Numeroşi suporteri argentinieni, veniţi din cluburi precum San Lorenzo, Chicago, Morón, Atlanta, Huracán şi Vélez, se află deja pe teritoriul Statelor Unite şi sunt aşteptaţi să fie prezenţi la Atlanta pentru meciul cu Anglia.

Cele două echipe naţionale vor readuce în actualitate una dintre cele mai celebre rivalităţi din istoria fotbalului, pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta, la patruzeci de ani distanţă de faimosul gol marcat de Diego Maradona cu mâna, episod cunoscut drept „Mâna lui Dumnezeu”, care a dus Argentina în semifinalele din 1986, în dauna Angliei.

Partida din 1986 s-a jucat la doar patru ani după Războiul din Insulele Falkland, conflict în care şi-au pierdut viaţa 649 de militari argentinieni şi 255 de militari britanici, un episod care a adăugat o încărcătură istorică şi emoţională aparte duelului dintre cele două naţiuni.

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