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Sport· 1 min citire
Eddy Gnahoré, prezentat oficial la FCSB. Numărul pe care îl va purta francezul în tricoul roș-albastru
Eddy Gnahore (foto: Facebook)
FCSB a anunțat oficial transferul mijlocașului francez Eddy Gnahoré, noul jucător al echipei roș-albastre.
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