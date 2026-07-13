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Eddy Gnahoré, prezentat oficial la FCSB. Numărul pe care îl va purta francezul în tricoul roș-albastru

Eddy Gnahore (foto: Facebook)

Eddy Gnahore (foto: Facebook)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 20:26

FCSB a anunțat oficial transferul mijlocașului francez Eddy Gnahoré, noul jucător al echipei roș-albastre.

Gnahoré, în vârstă de 32 de ani, va evolua sub tricoul cu numărul 8 și s-a alăturat deja lotului, participând la primele ședințe de pregătire alături de noii săi coechipieri.

Eddy Gnahoré, noul jucător al celor de la FCSB

„Clubul nostru îi urează bun venit lui Eddy Gnahoré și îi transmite mult succes în tricoul roș-albastru!”, se arată în mesajul transmis de FCSB.

Gnahoré este al doilea transfer oficializat de către FCSB în această perioadă de mercato. Roș-albaştrii l-au mai transferat în această vară pe fundașul francez Ronny Labonne, de la Caen.

Eddy Gnahoré a devenit jucător liber de contract în această vară, după ce negocierile cu Dinamo pentru prelungirea colaborării nu au dus la un acord.

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