Atac masiv în Rusia: rachete ucrainene au lovit un aeroport, o regiune a rămâs în beznă, iar un om a murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 07:24

Ucraina a lansat noaptea trecută mai multe atacuri cu rachete asupra aeroportului din Belgorod și a unor instalații energetice din regiune, potrivit autorităților locale și canalelor independente de pe Telegram. Imagini publicate online arată un incendiu izbucnit pe aeroport după loviturile raportate. O persoană a murit în urma atacurilor.

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