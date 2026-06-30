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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce apare pofta de dulce - VIDEO
Publicat30 iun. 2026, 09:03
Actualizat30 iun. 2026, 09:05
Pofta bruscă de dulce nu este doar o chestiune de voință, ci poate ascunde dezechilibre hormonale, oboseală, stres sau chiar lipsa unor nutrienți esențiali din organism. Nicole Păcuraru analizează, alături de specialiști, mecanismele din spatele acestei pofte și oferă soluții practice pentru a o ține sub control fără privațiuni extreme.
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