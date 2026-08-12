Pericolul ascuns în spatele eclipsei de Soare. Semnalul de alarmă tras de medicii oftalmologi

Medicii de la Spitalul Clinic CF Timișoara avertizează că privitul direct către Soare poate provoca leziuni grave ale retinei. Potrivit acestora, chiar și o expunere de doar zece secunde poate afecta ochiul. Avertismentul vine în contextul eclipsei de Soare de miercuri, 12 august, care poate fi observată parțial și din mai multe regiuni ale României.
Vederea poate fi afectată după doar câteva secunde
"Zece secunde în care ne uităm la eclipsă cu ochiul liber ne pot afecta vederea. Privirea directă către soare poate produce leziuni la nivelul retinei. În momentul expunerii, nu simţim durere şi putem avea impresia că nu s-a întâmplat nimic. Primele semne pot apărea după câteva ore. În centrul câmpului vizual poate să apară o pată întunecată, care nu dispare atunci când clipim. Imaginea poate deveni neclară, literele pot părea deformate, iar cititul poate deveni dificil chiar şi atunci când purtăm ochelarii de vedere. În acelaşi timp, pot apărea modificări ale culorilor, contururile obiectelor pot fi percepute mai şterse, iar sensibilitatea la lumină poate creşte. Unele persoane pot acuza fotofobie sau dureri de cap după expunere", transmite dr. Ileana Bosun, medic primar oftalmolog, doctor în medicină la Spitalul Clinic CF Timişoara.
Medicul atrage atenţia că în urma privitului spre soare poate apărea retinopatia solară, o afecţiune gravă a ochiului.
"Vorbim despre retinopatia solară, o leziune produsă la nivelul retinei, în special în zona maculei, cea care ne asigură vederea centrală şi ne permite să citim, să recunoaştem feţe şi să distingem detaliile fine. Unul dintre pericole este tocmai faptul că retina nu are receptori pentru durere. Cu alte cuvinte, în timp ce privim soarele nu simţim că ochiul este afectat. Simptomele apar ulterior, când leziunea s-a produs deja. La un consult oftalmologic, medicul poate recomanda realizarea unei tomografii în coerenţă optică, OCT, investigaţie care permite identificarea modificărilor produse la nivelul retinei", precizează Ileana Bosun.
"Soarele nu trebuie privit direct în timpul eclipsei”
Potrivit medicului, evoluţia diferă de la un pacient la altul. Astfel, în unele cazuri, vederea se poate ameliora în următoarele săptămâni sau luni, însă există şi situaţii în care anumite modificări ale vederii pot persista, deoarece celulele fotoreceptoare afectate nu pot fi pur şi simplu refăcute printr-un tratament medicamentos. De aceea, cea mai importantă măsură rămâne prevenţia.
"Soarele nu trebuie privit direct în timpul eclipsei, nici măcar pentru câteva secunde şi nici prin ochelari de soare obişnuiţi. Pentru observarea directă a fenomenului trebuie utilizaţi doar ochelari speciali concepuţi pentru eclipse, care respectă standardul internaţional ISO 12312-2. Ochelarii de soare obişnuiţi, indiferent cât de închişi la culoare sunt, nu oferă protecţia necesară pentru observarea directă a soarelui", mai spune Ileana Bosun.