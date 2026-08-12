Pericolul ascuns în spatele eclipsei de Soare. Semnalul de alarmă tras de medicii oftalmologi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:01

Medicii de la Spitalul Clinic CF Timișoara avertizează că privitul direct către Soare poate provoca leziuni grave ale retinei. Potrivit acestora, chiar și o expunere de doar zece secunde poate afecta ochiul. Avertismentul vine în contextul eclipsei de Soare de miercuri, 12 august, care poate fi observată parțial și din mai multe regiuni ale României.

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