Creierul nu se oprește sub anestezie: descoperirea care explică de ce îți pierzi conștiența în câteva secunde

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 11:10

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Kyoto arată că anestezia generală nu „oprește” creierul, ci perturbă modul organizat în care informațiile circulă între diferite regiuni cerebrale. Cercetarea, publicată în revista iScience și citată de Earth, oferă noi indicii despre dispariția conștienței în timpul intervențiilor chirurgicale.

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