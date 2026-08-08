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Politica· 1 min citire
George Simion trage un semnal de alarmă: „Peste 500 de oi vor fi ucise. Să vedem dacă ciobanii vor fi despăgubiți”
George Simion, președintele AUR
George Simion susține că peste 500 de oi ar urma să fie sacrificate în Pasul Urdele, la granița dintre județele Gorj și Vâlcea, și acuză autoritățile că încearcă să distrugă producția locală.
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