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Politica· 1 min citire

George Simion trage un semnal de alarmă: „Peste 500 de oi vor fi ucise. Să vedem dacă ciobanii vor fi despăgubiți”

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 21:52

George Simion susține că peste 500 de oi ar urma să fie sacrificate în Pasul Urdele, la granița dintre județele Gorj și Vâlcea, și acuză autoritățile că încearcă să distrugă producția locală.

Liderul AUR a transmis sâmbătă un mesaj din Pasul Urdele, la intersecția județelor Gorj și Vâlcea, unde susține că peste 500 de oi ar urma să fie sacrificate în urma suspiciunii de variolă ovina.

Simion a afirmat că proprietarii animalelor se tem că nu vor primi despăgubiri și a pus sub semnul întrebării diagnosticarea animalelor.

„Ciobanii au dreptate! Vor să distrugă tot ce se produce în Țara noastră! Peste 500 de oi vor fi ucise.

Am ajuns în Pasul Urdele, intersecția Gorj cu Vâlcea. Toate oile astea pe care le vedeți în spatele meu, peste 500, urmează să fie sacrificate, să fie omorâte. Și ciobanii, să vedem dacă vor fi despăgubiți. După pesta micilor rumegătoare, a apărut din senin o variolă. Și astea cică ar fi oile bolnave.”

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