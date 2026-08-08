George Simion trage un semnal de alarmă: „Peste 500 de oi vor fi ucise. Să vedem dacă ciobanii vor fi despăgubiți”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 21:52

George Simion susține că peste 500 de oi ar urma să fie sacrificate în Pasul Urdele, la granița dintre județele Gorj și Vâlcea, și acuză autoritățile că încearcă să distrugă producția locală.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre George Simionciobanioi