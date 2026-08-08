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Politica· 2 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Banii românilor nu sunt pușculița Guvernului Bolojan. Curtea de Conturi trebuie să verifice cheltuielile pentru Strategia privind biodiversitatea”
Petrișor Peiu
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul Bolojan de risipirea și politizarea banilor publici, după ce Ministerul Mediului, condus în prezent de Diana Buzoianu și anterior de reprezentanți ai PNL, precum Mircea Fechet, a plătit firme private pentru elaborarea Strategiei privind biodiversitatea, deși dispune de o structură proprie de specialitate. Senatorul cere Curții de Conturi să verifice legalitatea și oportunitatea acestor cheltuieli și modul în care documentul plătit din bani publici a ajuns proiect de lege depus de Diana Buzoianu.
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