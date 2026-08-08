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Politica· 2 min citire

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Banii românilor nu sunt pușculița Guvernului Bolojan. Curtea de Conturi trebuie să verifice cheltuielile pentru Strategia privind biodiversitatea”

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 12:41

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul Bolojan de risipirea și politizarea banilor publici, după ce Ministerul Mediului, condus în prezent de Diana Buzoianu și anterior de reprezentanți ai PNL, precum Mircea Fechet, a plătit firme private pentru elaborarea Strategiei privind biodiversitatea, deși dispune de o structură proprie de specialitate. Senatorul cere Curții de Conturi să verifice legalitatea și oportunitatea acestor cheltuieli și modul în care documentul plătit din bani publici a ajuns proiect de lege depus de Diana Buzoianu.

„Risipirea banilor publici și politizarea cheltuielilor publice de către Guvernul Bolojan pot fi ușor exemplificate. Punem pariu, pe baze statistice, că nimeni de la Curtea de Conturi nu ar avea curaj să verifice așa ceva?

Ministerul Mediului a plătit bani publici unui consorțiu de trei firme private pentru a scrie o Strategie pentru biodiversitate, deși în minister există o direcție pentru biodiversitate, direcție în care lucrează oameni care încasează lunar salarii tot din bani publici. Angajații ministerului sunt, se presupune, mult mai calificați decât niște firme private să scrie o strategie guvernamentală, mai ales că ei sunt sursa tuturor datelor pe care se bazează strategia respectivă.

Ei bine, strategia plătită de minister din bani publici a fost depusă ca proiect de lege de către deputatul Diana Buzoianu, care este și ministrul interimar al Mediului. Asta în ciuda faptului că deputatul respectiv beneficiază de o sumă de bani publici pentru funcționarea cabinetului parlamentar, sumă din care deputații își pot plăti consilieri sau pot cumpăra servicii de consultanță.

Iată două întrebări pentru Guvernul Bolojan și pentru Curtea de Conturi privind moralitatea, oportunitatea și legalitatea unor cheltuieli din bani publici:

1. De ce plătesc ministerele contracte unor firme private pentru a elabora documente care reprezintă îndatoriri de serviciu ale unor salariați din aceste ministere?
2. Este legal ca un deputat să își însușească un document pentru care statul a plătit bani pentru a avea altă destinație?”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

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