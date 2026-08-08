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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, acuzat de AUR că minte în legătură cu acordul pentru aderarea la euro: „Nu există consens!”
Nicușor Dan
Publicat8 aug. 2026, 11:39
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan este acuzat că minte după ce a afirmat că ar exista un acord între partide pentru aderarea României la zona euro. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis că nici măcar nu ar fi existat vreo discuție între partide pe această temă, conform Realitatea PLUS.
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