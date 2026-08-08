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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, acuzat de AUR că minte în legătură cu acordul pentru aderarea la euro: „Nu există consens!”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 11:39
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan este acuzat că minte după ce a afirmat că ar exista un acord între partide pentru aderarea României la zona euro. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis că nici măcar nu ar fi existat vreo discuție între partide pe această temă, conform Realitatea PLUS.

Între timp, AUR strânge deja semnături pentru suspendarea președintelui, după ce tensiunile dintre partid și șeful statului au crescut în urma negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Discuția aderării la euro a fost redeschisă de un raport recent al Comisiei Europene, care arată că țara noastră nu îndeplinește niciunul dintre criteriile necesare pentru schimbarea monedei naționale.

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