Nicușor Dan, acuzat de AUR că minte în legătură cu acordul pentru aderarea la euro: „Nu există consens!”

Publicat 8 aug. 2026, 11:39 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan este acuzat că minte după ce a afirmat că ar exista un acord între partide pentru aderarea României la zona euro. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis că nici măcar nu ar fi existat vreo discuție între partide pe această temă, conform Realitatea PLUS.

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