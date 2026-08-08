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Politica· 2 min citire

Guvernul a înființat un comitet pentru crize energetice. Atacurile cibernetice și războiul, printre scenariile analizate

Guvernul României

Guvernul României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 11:22
SursăRealitatea PLUS

Guvernul a înființat un nou comitet care va interveni în cazul unei crize majore în sectorul energetic. Structura va reuni reprezentanți ai Ministerului Energiei și ai principalelor companii de stat și private din domeniu. Membrii vor analiza problemele de aprovizionare și vor putea propune declararea unei crize energetice la nivel național. Executivul a luat deja în calcul nouă scenarii care ar putea afecta grav funcționarea sistemului, conform Realitatea PLUS.

Cine va face parte din comitet

Din noua structură va face parte un reprezentant al Ministerului Energiei. La ședințe vor participa și reprezentanții unor companii importante din sectorul energetic. Printre companiile de stat se află Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Transelectrica. Operatorii privați vor fi reprezentați inclusiv de OMV Petrom.

Comitetul va deveni activ în momentul în care România se va confrunta cu probleme grave privind aprovizionarea cu energie. Membrii vor analiza cauzele, amploarea și efectele situației apărute. Aceștia vor decide dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru declararea unei crize energetice. Structura va coordona și aplicarea măsurilor stabilite pentru gestionarea fiecărui caz.

Nouă scenarii de criză analizate

Printre scenariile luate în calcul se află un atac cibernetic asupra sistemului energetic. Autoritățile analizează și efectele unui val de frig sau ale unor fenomene extreme produse în timpul iernii. Alte riscuri sunt lipsa combustibililor fosili, grevele, revoltele și protestele. Pe listă se mai află pandemia, seceta, cutremurele și izbucnirea unui conflict militar.

Un război este considerat unul dintre cele mai grave scenarii analizate de Executiv. O asemenea situație ar putea afecta atât aprovizionarea cu energie, cât și funcționarea infrastructurii din sector. Comitetul va evalua efectele produse și va stabili dacă România se află într-o criză energetică. Măsurile aplicate vor fi adaptate cauzei și dimensiunii fiecărui incident.

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