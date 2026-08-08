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Politica· 2 min citire
Guvernul a înființat un comitet pentru crize energetice. Atacurile cibernetice și războiul, printre scenariile analizate
Guvernul României
Publicat8 aug. 2026, 11:22
SursăRealitatea PLUS
Guvernul a înființat un nou comitet care va interveni în cazul unei crize majore în sectorul energetic. Structura va reuni reprezentanți ai Ministerului Energiei și ai principalelor companii de stat și private din domeniu. Membrii vor analiza problemele de aprovizionare și vor putea propune declararea unei crize energetice la nivel național. Executivul a luat deja în calcul nouă scenarii care ar putea afecta grav funcționarea sistemului, conform Realitatea PLUS.
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