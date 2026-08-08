Guvernul a înființat un comitet pentru crize energetice. Atacurile cibernetice și războiul, printre scenariile analizate

Publicat 8 aug. 2026, 11:22 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul a înființat un nou comitet care va interveni în cazul unei crize majore în sectorul energetic. Structura va reuni reprezentanți ai Ministerului Energiei și ai principalelor companii de stat și private din domeniu. Membrii vor analiza problemele de aprovizionare și vor putea propune declararea unei crize energetice la nivel național. Executivul a luat deja în calcul nouă scenarii care ar putea afecta grav funcționarea sistemului, conform Realitatea PLUS.

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