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Extern· 1 min citire
Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din Pakistan: cel puțin 34 de morți - VIDEO
Dezastru la o mina din Pakistan (Profimedia)
Publicat1 aug. 2026, 14:01
Actualizat1 aug. 2026, 14:03
O explozie devastatoare produsă într-o mină de cărbune din Pakistan a ucis cel puțin 32 de muncitori și a provocat prăbușirea a două exploatări aflate în aceeași zonă.
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