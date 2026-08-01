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Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din Pakistan: cel puțin 34 de morți - VIDEO

Dezastru la o mina din Pakistan (Profimedia)

Dezastru la o mina din Pakistan (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 14:01
Actualizat1 aug. 2026, 14:03

O explozie devastatoare produsă într-o mină de cărbune din Pakistan a ucis cel puțin 32 de muncitori și a provocat prăbușirea a două exploatări aflate în aceeași zonă.

Deflagrația a avut loc după acumularea periculoasă de metan în galeriile subterane. În momentul incidentului, 36 de mineri se aflau la peste 1.200 de metri adâncime, iar structura celor două mine a cedat instantaneu.

Echipele de intervenție au recuperat inițial 29 de trupuri, iar ulterior au găsit și restul victimelor în galeriile prăbușite. Salvatorii și inginerii au lucrat peste 12 ore pentru a crea rute alternative de acces, în condiții de fum dens și concentrații ridicate de gaz.

Autoritățile locale spun că șansele de a mai găsi supraviețuitori sunt practic inexistente. Regiunea Balochistan este cunoscută pentru accidente frecvente, pe fondul lipsei de ventilație, monitorizare a gazelor și echipamente de protecție.

Sindicatele minerilor acuză de ani de zile proprietarii minelor că ignoră normele de siguranță și pun profitul înaintea protecției muncitorilor, într-o industrie în care salariile sunt mici, iar riscurile extreme.

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