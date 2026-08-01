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Trump, dezvăluire șocantă despre acordul cu Kievul: Statele Unite pot lua «aproape tot ce vor» din minele Ucrainei”

Donald Trump, interviu telefonic

Donald Trump, interviu telefonic

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 11:09
Actualizat1 aug. 2026, 11:14

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu că acordul privind mineralele critice semnat cu Kiev permite Statelor Unite să acceseze resursele de pământuri rare ale Ucrainei «în orice moment» și să ia «aproape tot ce vrem»

Într-un interviu pentru Real America’s Voice, difuzat pe 31 iulie, liderul de la Casa Albă a descris acordul bilateral ca fiind extrem de favorabil pentru SUA, potrivit Kyiv Post.

„Ucraina este foarte bogată, are un sol foarte fertil în ceea ce privește pământurile rare. Și avem un contract semnat în legătură cu pământurile rare”, a spus Trump. „Putem intra acolo oricând dorim și să luăm aproape orice vrem. A fost o înțelegere foarte bună.”

Trump a adăugat că valoarea potențială a acordului pentru SUA ar putea depăși 300 de miliarde de dolari.

Acordul bilateral, semnat în aprilie 2025, stabilește de fapt un fond de recuperare cu împărțire 50/50 a veniturilor, administrat de U.S. Development Finance Corporation și Agenția PPP din Ucraina.”

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