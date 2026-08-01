Trump, dezvăluire șocantă despre acordul cu Kievul: Statele Unite pot lua «aproape tot ce vor» din minele Ucrainei”

Publicat 1 aug. 2026, 11:09 Actualizat 1 aug. 2026, 11:14

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu că acordul privind mineralele critice semnat cu Kiev permite Statelor Unite să acceseze resursele de pământuri rare ale Ucrainei «în orice moment» și să ia «aproape tot ce vrem»

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