Noi probleme pentru Zelenski. Mii de persoane au manifestat vineri la Kiev pentru a cere întoarcerea fostului ministru al Apărării

Publicat 31 iul. 2026, 22:46 Sursă Agerpres

Câteva mii de persoane au manifestat vineri la Kiev pentru a cere întoarcerea fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, demis în urmă cu două săptămâni de președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.

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