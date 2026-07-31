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Noi probleme pentru Zelenski. Mii de persoane au manifestat vineri la Kiev pentru a cere întoarcerea fostului ministru al Apărării

Proteste în Kiev. Foto: Profimedia

Proteste în Kiev. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 22:46
SursăAgerpres

Câteva mii de persoane au manifestat vineri la Kiev pentru a cere întoarcerea fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, demis în urmă cu două săptămâni de președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.

Demiterea sa a declanșat un val de proteste care l-a determinat pe Zelenski să-l înlocuiască și pe șeful armatei, Oleksandr Sîrski, considerat rivalul lui Fedorov.

Vineri seara, în centrul capitalei, protestatarii au mărșăluit scandând numele fostului ministru în vârstă de 35 de ani și sloganul 'Aduceți-l înapoi!'.

Mikola, un protestatar în vârstă de 42 de ani, a declarat că 'demiterea lui Fedorov este încă neclară'. 'Vrem ca președintele să comunice', a adăugat el, considerând că dialogul cu președinția nu este 'închis'.

Fedorov a declarat în mai multe rânduri că se va întoarce în guvern doar în funcția de ministru al apărării.

Declarațiile lui Fedorov

Într-un interviu acordat săptămâna aceasta ziarului online Ukrainska Pravda, Fedorov a susținut că eforturile sale de a reforma sistemul de achiziții militare a fost principalul motiv din spatele demiterii sale în această lună.

Fedorov, un expert tehnic văzut de mulți ca un agent al schimbării în războiul de aproape patru ani și jumătate împotriva Rusiei, a declarat că schimbările propuse au întâmpinat rezistență din partea oficialilor din interiorul și din jurul ministerului.

'Principalul lucru este să ne asiguram că Ucraina va ieși mai puternică din această situație', a mai spus el.

Fedorov a fost înlocuit în funcție de Evgheni Hmara, anterior șef al serviciului de securitate SBU, într-o remaniere guvernamentală care a adus și la înlocuirea premierului Iulia Sviridenko.

Parlamentul urmează să voteze asupra acestor modificări, însă în prezent nu este programată nicio sesiune.

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