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Extern· 2 min citire
Noi probleme pentru Zelenski. Mii de persoane au manifestat vineri la Kiev pentru a cere întoarcerea fostului ministru al Apărării
Proteste în Kiev. Foto: Profimedia
Publicat31 iul. 2026, 22:46
SursăAgerpres
Câteva mii de persoane au manifestat vineri la Kiev pentru a cere întoarcerea fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, demis în urmă cu două săptămâni de președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.
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