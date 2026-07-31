Rusia nu mai poate finanța războiul lui Putin: băncile nu mai au bani pentru deficitul bugetar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:59

Băncile din Rusia se confruntă cu un deficit de lichiditate în ruble, situație care poate complica planurile Kremlinului de a finanța prin împrumuturi interne deficitul bugetar tot mai mare. Semnalul de alarmă a venit chiar de la Sberbank, cea mai mare instituție de credit din țară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Rusiarazboiputindeficit bugetar