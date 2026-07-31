Franța întărește controalele la frontiera cu Spania din cauza crizei migranților din Ceuta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 15:39

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat vineri întărirea controalelor la granița cu Spania, pe fondul temerilor legate de fluxul mare de migranți ajunși în Ceuta. La operațiuni vor participa polițiști și militari, iar o unitate mobilă va acționa permanent.

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