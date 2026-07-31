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Franța întărește controalele la frontiera cu Spania din cauza crizei migranților din Ceuta

Foto Profimedia

Foto Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 15:39

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat vineri întărirea controalelor la granița cu Spania, pe fondul temerilor legate de fluxul mare de migranți ajunși în Ceuta. La operațiuni vor participa polițiști și militari, iar o unitate mobilă va acționa permanent.

Autoritățile franceze se tem că migranții intrați în exclava spaniolă Ceuta ar putea circula ulterior liber în spațiul Schengen. Potrivit autorităților spaniole, aproximativ 49.000 de persoane au ajuns în Ceuta în ultimele 24 de ore.

Reacții politice în Europa

Situația a provocat reacții puternice în mai multe state europene. Premierul italian Giorgia Meloni a cerut măsuri mai dure împotriva imigrației ilegale, iar ministrul finlandez de Interne și-a exprimat sprijinul pentru această poziție.

În Franța, Marine Le Pen și politicianul conservator Bruno Retailleau au solicitat controale mai stricte la frontieră și au criticat politica Guvernului spaniol în domeniul migrației.

Spania estimează că aproape 49.000 de migranți au trecut granița cu Ceuta în ultimele 24 de ore. Bilanțul morților a ajuns la 19

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