Exod la Moscova. Rușii părăsesc țara de teama lui Putin

Publicat 31 iul. 2026, 09:32 Sursă Realitatea PLUS

Teama că autoritățile ruse ar putea anunța o nouă mobilizare militară provoacă un nou val de plecări din Rusia. Tot mai mulți cetățeni ruși caută variante pentru a părăsi țara, iar una dintre principalele destinații este Armenia, unde cererea pentru locuințe a crescut spectaculos.

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