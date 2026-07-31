Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Exod la Moscova. Rușii părăsesc țara de teama lui Putin
Vladimir Putin
Publicat31 iul. 2026, 09:32
SursăRealitatea PLUS
Teama că autoritățile ruse ar putea anunța o nouă mobilizare militară provoacă un nou val de plecări din Rusia. Tot mai mulți cetățeni ruși caută variante pentru a părăsi țara, iar una dintre principalele destinații este Armenia, unde cererea pentru locuințe a crescut spectaculos.
Citește și
- 09:10Criză de sânge în SUA, pentru a doua oară în ultimii 150 de ani
- 09:06Explozie într-o mină de cărbune din Pakistan. Cel puțin 34 de persoane au murit
- 09:04Investiție uriașă în armata britanică: submarine nucleare noi
- 08:50Mii de migranți au luat cu asalt plajele spaniole din Ceuta. Italia cere suspendarea Spaniei din Schengen
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News