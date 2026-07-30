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Extern· 2 min citire
Zelenski face o dezvăluire după ultimul atac al Rusiei. Cine l-ar ajuta acum pe Putin cu arme
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Publicat30 iul. 2026, 23:18
SursăAgerpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că analizele preliminare confirmă că racheta lansată de armata rusă care a ucis o familie într-un bombardament în centrul Ucrainei este o rachetă nord-coreeană, relatează AFP.
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