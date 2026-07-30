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Zelenski face o dezvăluire după ultimul atac al Rusiei. Cine l-ar ajuta acum pe Putin cu arme

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 23:18
SursăAgerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că analizele preliminare confirmă că racheta lansată de armata rusă care a ucis o familie într-un bombardament în centrul Ucrainei este o rachetă nord-coreeană, relatează AFP.

'La Radușne (în apropiere de Krivoi Rog), rușii au folosit pentru prima dată după mult timp o rachetă din Coreea de Nord', a spus Zelenski, vorbind în mesajul său către populație pe care-l transmite în fiecare seară de când a început războiul cu Rusia în februarie 2022.

El a adăugat că vor fi efectuate investigații suplimentare pentru a confirma originea și tipul rachetei, dar a acuzat 'gunoaiele moscovite' și 'regimul dement din Coreea de Nord' că ucide 'copii ucraineni'.

Nevoie de rachete interceptoare

Zelenski a declarat joi mai devreme că Rusia a folosit împotriva Ucrainei în atacul aerian masiv din timpul nopții peste 70 de rachete și circa 280 de drone, atac soldat cu nouă decese, și le-a reproșat susținătorilor țării sale în războiul cu Rusia că întârzie furnizarea de noi rachete interceptoare, în special rachete Patriot, de care Ucraina are nevoie pentru a doborî rachetele rusești.

Ultima dată când Rusia a folosit rachete nord-coreene în atacurile asupra Ucrainei a fost în august 2025, conform analizelor armatei ucrainene. Dacă se confirmă definitiv utilizarea acum din nou a unor astfel de proiectile înseamnă că Moscova s-ar putea să fi primit noi rachete din partea Phenianului.

Rusia și Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-și acorde reciproc asistență militară în caz de agresiune. În virtutea acestor relații privilegiate, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze și de asemenea echipamente militare precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23/24 și sisteme antitanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina. Mai mult, circa 15.000 de soldați nord-coree

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