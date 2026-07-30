Un parazit face ravagii în SUA: salata iceberg, asociată cu mii de îmbolnăviri și pierderi pentru restaurante

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:52

Un focar de infecții cu parazitul intestinal Cyclospora, asociat cu salata iceberg mărunțită, pune presiune pe restaurantele din Statele Unite. Criza vine într-un moment în care prețurile salatei crescuseră deja puternic, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile și a costurilor mai mari de transport.

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