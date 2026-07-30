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Un parazit face ravagii în SUA: salata iceberg, asociată cu mii de îmbolnăviri și pierderi pentru restaurante

Salată

Salată

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:52

Un focar de infecții cu parazitul intestinal Cyclospora, asociat cu salata iceberg mărunțită, pune presiune pe restaurantele din Statele Unite. Criza vine într-un moment în care prețurile salatei crescuseră deja puternic, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile și a costurilor mai mari de transport.

Autoritățile sanitare din Statele Unite investighează un focar de ciclozporiază care a îmbolnăvit mii de persoane, iar ancheta a indicat drept posibilă sursă salata iceberg mărunțită, servită în restaurantele Taco Bell, relatează Associated Press.

Focar de Cyclospora în SUA, asociat cu salata iceberg. Restaurantele pierd clienți

Taco Bell, unul dintre cele mai mari lanțuri de fast-food din SUA, a retras salata din toate restaurantele sale. Totodată, furnizorul a inițiat rechemarea loturilor suspectate de contaminare.

Infecția este provocată de Cyclospora cayetanensis, un parazit microscopic care afectează tractul intestinal. Ciclosporiaza se poate manifesta prin diaree, crampe abdominale, greață, oboseală și, în unele cazuri, febră. Parazitul se transmite prin consumul de apă sau alimente contaminate.

Taco Bell, lovit de scăderea vânzărilor

Lanțul Taco Bell se numără printre companiile afectate direct de focar. Yum Brands, compania-mamă a rețelei, a anunțat că vânzările au scăzut cu 2% în intervalul iulie-septembrie, după un avans de 7% în trimestrul precedent.

Efectele se extind însă și asupra restaurantelor care nu au fost nominalizate în investigația autorităților. Chipotle Mexican Grill a transmis că anticipează vânzări sub estimările inițiale, pe fondul reticenței tot mai mari a clienților față de preparatele care conțin salată.

Salata era deja mai scumpă

Focarul apare într-un an dificil pentru producătorii americani de salată. Temperaturile neobișnuit de ridicate din Arizona, unul dintre principalele state cultivatoare, au afectat recoltele și au redus oferta disponibilă pe piață.

Datele oficiale arată că americanii au plătit, în medie, cu 33% mai mult pentru salata proaspătă decât în aceeași perioadă a anului trecut. La scumpiri au contribuit și costurile mai mari pentru transport și refrigerare.

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