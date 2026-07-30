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Extern· 2 min citire
Un parazit face ravagii în SUA: salata iceberg, asociată cu mii de îmbolnăviri și pierderi pentru restaurante
Salată
Un focar de infecții cu parazitul intestinal Cyclospora, asociat cu salata iceberg mărunțită, pune presiune pe restaurantele din Statele Unite. Criza vine într-un moment în care prețurile salatei crescuseră deja puternic, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile și a costurilor mai mari de transport.
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